    16:27, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Больше моющих средств стали производить в Казахстане

    За январь–ноябрь 2025 года в Казахстане производство моющих средств выросло на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объём выпуска составил 22,9 тыс. тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

    Фото: freepik.com

    Импорт моющих средств также увеличился на 22,4%. За 11 месяцев прошлого года в страну было ввезено 214,4 тыс. тонн продукции против 175,1 тыс. тонн за январь–ноябрь 2024 года. В удельном весе завозная продукция занимает 47,5%.

    В то же время экспорт моющих средств сократился на 1,3%. За январь–ноябрь прошлого года было экспортировано 20,7 тыс. тонн продукции.

    На внутреннем рынке за 11 месяцев прошлого года реализовано 410,2 тыс. тонн моющих средств, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

    Мы писали, что за январь–апрель прошлого года в стране было произведено мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств на сумму 8 млрд тг — на 4,3% больше в деньгах, чем годом ранее.

    Динара Жусупбекова
    Автор
