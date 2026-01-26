Больше моющих средств стали производить в Казахстане

Импорт моющих средств также увеличился на 22,4%. За 11 месяцев прошлого года в страну было ввезено 214,4 тыс. тонн продукции против 175,1 тыс. тонн за январь–ноябрь 2024 года. В удельном весе завозная продукция занимает 47,5%.

В то же время экспорт моющих средств сократился на 1,3%. За январь–ноябрь прошлого года было экспортировано 20,7 тыс. тонн продукции.

На внутреннем рынке за 11 месяцев прошлого года реализовано 410,2 тыс. тонн моющих средств, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Мы писали, что за январь–апрель прошлого года в стране было произведено мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств на сумму 8 млрд тг — на 4,3% больше в деньгах, чем годом ранее.