В Казахстане вырос объем производства моющих и косметических средств

Почти треть — 31,7% от общего объёма производства по стране — приходится на Костанайскую область. Здесь за четыре месяца было выпущено продукции на сумму 2,5 млрд тг, что на 36,9% больше по сравнению с прошлым годом. На второй и третьей строчке расположились Алматы (1,5 млрд тг, плюс 44% за год) и Астана (1,4 млрд тг, плюс 0,6%). Только на эти три региона пришлось 68,4% от общего объёма по стране.

Несмотря на рост производства в секторе бытовой химии и косметических товаров, обеспеченность остаётся весьма низкой — страна практически полностью зависит от импорта. К примеру, по рынку чистящих паст, средств и порошков страна на 100% зависит от ввоза: в текущем году в стране не было произведено ни одной единицы продукции. При этом годом ранее хоть и в небольшом объёме, но выпуск всё же осуществлялся.

Аналогичная ситуация — на рынке зубных паст и порошков: страна зависит от импорта полностью, производство не зафиксировано ни в этом, ни в прошлом году. При этом реализация продукции выросла: чистящих паст и порошков — в 3,1 раза, до 2,4 тыс. тонн; зубных паст — на 29,9%, до 2 тыс. тонн. Если же посмотреть на рынок товаров для гигиены полости рта и зубов в целом, местные компании смогли обеспечить спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) лишь на 0,3%.

По другим позициям обеспеченность была следующей: рынок шампуней, лаков для волос, препаратов для завивки или укладки — 1,3%, парфюмерии и косметических средств — 4,7%, моющих средств — 8%, мыла — 13,9%. Отметим, что по этим позициям доля ресурсов, произведённых в стране, уменьшилась, тогда как объёмы импорта и реализации продолжали расти.

Разве что рынок средств для бритья, дезодорантов и составов для ванн отличается более высокой обеспеченностью: 37,5% против 47,8% годом ранее. Хотя страна и покрыла более третьи спроса, она всё ещё серьёзно зависит от импорта, а показатель за год снизился на заметные 10,3 п. п. Здесь также растут как объёмы импорта.

Расходы домохозяйств страны на товары личной гигиены в 2024 году составили 80,8 тыс. тг в год на в среднем на семью — на 7,8% больше, чем годом ранее.

Больше всего на товары личной гигиены тратили жители Мангистауской области — 111,1 тыс. тг в год на одно домохозяйство, что на 12,9% больше, чем годом ранее, или на 37,6% больше, чем в среднем по стране. На второй и третьей строчке по затратам в секторе расположились Атырауская область (107,7 тыс. тг на домохозяйство, плюс 4,1% за год) и Шымкент (102 тыс. тг, плюс 12%).

Меньше всего тратят на товары личной гигиены жители Восточно-Казахстанской области — 57,3 тыс. тг в среднем на семью, на 3% больше, чем годом ранее и на 29,1% меньше, чем среднестатистическая казахстанская семья. Также немного тратят на товары гигиены жители Абайской (57,3 тыс. тг) и Западно-Казахстанской (60,9 тыс. тг) областей.

В сегменте цен, ожидаемо, наблюдается стабильный и заметный рост: так, по итогам мая текущего года цены на товары личной гигиены выросли на 6% в годовом выражении. В том числе цены на туалетное мыло выросли на 10%, зубную пасту — на 8,6%, детское мыло — на 8,2%, пену и гель для бритья — на 6,8%, туалетную бумагу — на 6,1%, шампунь — на 4,6%.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен отмечен в Кызылординской (на 12,1%), Восточно-Казахстанской (на 10,8%) и Акмолинской (на 9,4%) областях. Наименьший рост фиксировался в Павлодарской (на 1,6%), Алматинской (на 2,4%) и Улытауской (на 3,3%) областях.