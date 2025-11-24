Больше 20 катков откроются в Алматы до конца года

В 2024–2025 годах введены в эксплуатацию шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов, а также построены два спортивных комплекса за счет частных инвестиций.

Фото: акимат Алматы

В Алатауском районе в микрорайоне Нуркент открыт новый теннисный центр, завершенный инвесторами. Комплекс «Тулпар» возвращен в коммунальную собственность для развития национальных видов спорта, начато строительство спортивного центра для лиц с особыми потребностями на пр. Райымбека.

Фото: акимат Алматы

До конца 2027 года в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах планируется построить еще шесть ФОКов общей площадью 71 тыс. кв. м. Также запланирована модернизация трех спортивных школ: для спортивной школы № 9 формируется документация на капитальный ремонт с сейсмоусилением; школа-интернат для одаренных в спорте детей получила положительное заключение экспертизы; для спортивной школы № 2 разрабатывается проект капитального ремонта.

Фото: акимат Алматы

Среди уникальных проектов — строительство нового футбольного стадиона на 40 тыс. мест на участке площадью 15 гектаров по стандартам FIFA и UEFA, а также создание Центра художественной гимнастики на территории площадью 2 гектара с высотой потолков 17 метров, что позволит проводить международные соревнования. На Центральном стадионе планируется реконструкция с сохранением архитектурного облика и легкоатлетических дорожек. Также началась модернизация высокогорного спортивного комплекса «Медеу». В рамках реконструкции запланирована реновация комплекса с сохранением его исторического облика. Будут обновлены инженерные сети, создана современная система жизнеобеспечения, улучшены условия для спортсменов и гостей.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, до конца года в Алматы запланировано открытие свыше 20 катков, отмечают в управлении спорта города.