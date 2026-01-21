Болезнь Альцгеймера предлагают выявлять по анализу крови из пальца
Эксперты сообщают о запуске нового клинического исследования, которое может кардинально изменить методы диагностики болезни Альцгеймера, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News.
Ученые считают, что анализ крови из пальца способен стать настоящим прорывом и заменить сложные и дорогостоящие процедуры. В настоящее время подтверждение диагноза болезни Альцгеймера требует либо специализированного сканирования головного мозга, либо инвазивного анализа спинномозговой жидкости. Новый подход, в случае успешных испытаний, может сделать диагностику более доступной, быстрой и менее травматичной для пациентов.
Предполагается, что такой тест можно будет проводить прямо в кабинете врача общей практики. Процедура будет недорогой и займет минимальное время, что значительно упростит выявление заболевания на ранних стадиях.
Специалисты отмечают, что успех исследования способен не только улучшить диагностику болезни Альцгеймера, но и открыть новые возможности для выявления других нейродегенеративных заболеваний, а также замедлить развитие болезни при раннем обнаружении.
Новый тест направлен на определение трех ключевых белков, которые напрямую связаны с развитием болезни Альцгеймера. В рамках клинического исследования Bio-Hermes-002 планируется участие 883 человек из разных стран мира, включая Великобританию, США и Канаду. Более 360 участников уже прошли тестирование.
В исследовании задействованы как люди без когнитивных нарушений, так и пациенты с легкими когнитивными расстройствами, а также с легкой и умеренной формами болезни Альцгеймера.
Испытания проводятся медицинской исследовательской организацией LifeArc совместно с фондом Global Alzheimer's Platform Foundation при поддержке Британского института исследований деменции. В LifeArc подчеркнули, что цель проекта — подтвердить эффективность метода диагностики болезни Альцгеймера на основе анализа крови из пальца на масштабной международной выборке.
