Болезнь Альцгеймера предлагают выявлять по анализу крови из пальца

Ученые считают, что анализ крови из пальца способен стать настоящим прорывом и заменить сложные и дорогостоящие процедуры. В настоящее время подтверждение диагноза болезни Альцгеймера требует либо специализированного сканирования головного мозга, либо инвазивного анализа спинномозговой жидкости. Новый подход, в случае успешных испытаний, может сделать диагностику более доступной, быстрой и менее травматичной для пациентов.

Предполагается, что такой тест можно будет проводить прямо в кабинете врача общей практики. Процедура будет недорогой и займет минимальное время, что значительно упростит выявление заболевания на ранних стадиях.

Специалисты отмечают, что успех исследования способен не только улучшить диагностику болезни Альцгеймера, но и открыть новые возможности для выявления других нейродегенеративных заболеваний, а также замедлить развитие болезни при раннем обнаружении.

Новый тест направлен на определение трех ключевых белков, которые напрямую связаны с развитием болезни Альцгеймера. В рамках клинического исследования Bio-Hermes-002 планируется участие 883 человек из разных стран мира, включая Великобританию, США и Канаду. Более 360 участников уже прошли тестирование.

В исследовании задействованы как люди без когнитивных нарушений, так и пациенты с легкими когнитивными расстройствами, а также с легкой и умеренной формами болезни Альцгеймера.

Испытания проводятся медицинской исследовательской организацией LifeArc совместно с фондом Global Alzheimer's Platform Foundation при поддержке Британского института исследований деменции. В LifeArc подчеркнули, что цель проекта — подтвердить эффективность метода диагностики болезни Альцгеймера на основе анализа крови из пальца на масштабной международной выборке.

Ранее мы писали, что ученые выявили взаимосвязь физической активности и деменции.

О выдающихся прорывах в области медицины за 2025 год читайте здесь.