Ученые выявили взаимосвязь физической активности и деменции

Выяснилось, что при этом защитный эффект наблюдается даже у людей с генетической предрасположенностью, включая носителей мутации APOE4, известной как один из ключевых факторов риска болезни Альцгеймера.

Фрамингемское исследование сердца ведется с 1948 года и считается одним из наиболее значимых проектов в области эпидемиологии. Оно помогает выявлять факторы риска сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, прослеживая состояние здоровья нескольких поколений жителей города Фрамингем.

В новую работу были включены 4290 участников, у которых на момент включения не было деменции. Все участники проходили оценку физической активности, которая учитывала время сна, сидячего поведения, легкой, умеренной и интенсивной нагрузки. Наблюдение продолжалось до постановки диагноза деменции, смерти или до конца 2023 года.

Анализ показал, что наиболее выраженный профилактический эффект наблюдался у людей, сохранивших физическую активность в среднем возрасте (45–64 года) и особенно в пожилом возрасте (65–88 лет).

Для носителей мутации APOE4 значимое снижение риска отмечалось только при регулярной активности в позднем возрасте, что подчеркивает важность движения на протяжении всей жизни.

По словам исследователей, физическая активность улучшает кровоснабжение мозга, снижает уровень воспаления и поддерживает защитные нейрональные механизмы. Эти процессы делают движение одним из наиболее эффективных модифицируемых факторов профилактики когнитивного снижения.

Авторы подчеркивают, что включение регулярных упражнений в рекомендации для людей старшего возраста, особенно с отягощенной наследственностью, должно стать приоритетом.

— Исследование показывает, что движение способно изменить траекторию старения мозга. Регулярные упражнения улучшают обмен веществ, помогают нейронам работать стабильнее и защищают мозг от воспалительных процессов. Даже наличие мутации APOE4 не отменяет положительного эффекта физической активности — особенно если человек остается активным в пожилом возрасте, — отметил врач-нарколог, президент Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья, профессор Сагат Алтынбеков.

Ранее мы сообщали о том, казахстанцы, потерявшие работу, смогут полгода получать медпомощь по ОСМС.