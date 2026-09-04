Более тысячи рейсов отменили в аэропорту Астаны из-за ситуации на Ближнем Востоке

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» завершило 2025 год с убытком в размере 6,9 млрд теңге. По состоянию на конец прошлого года непокрытый убыток предприятия достиг 36 млрд теңге, передает агентство Kazinform.

Общий совокупный доход аэропорта по итогам 2025 года составил 4 млрд теңге. На фоне сложившейся финансовой ситуации предприятие реализует антикризисную программу, предусматривающую пересмотр экономической обоснованности действующих тарифов, повышение эффективности операционной деятельности и использование внутренних резервов.

Отдельное внимание уделяется фактической себестоимости оказываемых услуг. Кроме того, в условиях изменения модели реализации авиационного керосина аэропорт намерен улучшать финансовые показатели прежде всего за счет основной операционной деятельности.

На результаты работы в первом полугодии 2026 года повлиял ряд внешних и производственных факторов. Среди них — ремонт взлетно-посадочной полосы с ограничением ее работы в дневное время, рост стоимости авиационного керосина, а также отмена международных рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке. В общей сложности было отменено порядка 1,1 тыс. рейсов.

При этом отдельные операционные показатели аэропорта по сравнению с прошлым годом выросли.

За январь–июль 2026 года Международный аэропорт Астаны обслужил 5,4 млн пассажиров против 5,3 млн за аналогичный период 2025 года. Рост пассажиропотока составил 1,3%.

За семь месяцев было выполнено свыше 25 тыс. внутренних рейсов против 24 тыс. годом ранее. Количество международных рейсов увеличилось с 12 тыс. до 12,4 тыс.

Более заметная динамика зафиксирована в грузовых перевозках. За январь–июль аэропорт обработал 8,9 тыс. тонн грузов и почты против 7,4 тыс. тонн годом ранее — рост превысил 20%.

Неавиационные доходы по итогам января–июня 2026 года составили 7,2 млрд теңге против 5,8 млрд теңге за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 24%.

До конца года акимат Астаны как акционер предприятия совместно с руководством аэропорта продолжит реализацию антикризисной программы. Предусматривается пересмотр тарифной политики, снижение себестоимости услуг, оптимизация производственных, экономических и управленческих процессов, а также развитие коммерческих направлений.

Также планируется продолжить работу с авиакомпаниями по развитию маршрутной сети.

В аэропорту рассчитывают, что комплекс принятых мер позволит постепенно вывести финансово-хозяйственную деятельность предприятия на безубыточный уровень.

Напомним, 12 июля Air Astana изменила рейсы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке.

На сегодняшний день на Ближнем Востоке сохраняется угроза дальнейшего обострения вооруженного конфликта.

Также ранее сообщалось, что акимат Астаны продолжает работу по определению площадки для строительства нового аэропорта.