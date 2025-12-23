РУ
    02:51, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более тысячи единиц спецтехники вышли на ночную уборку снега в Астане

    В Астане продолжаются круглосуточные снегоуборочные работы. Коммунальных службы города работают в несколько смен днем и ночью, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    б
    Фото: акимат Астаны

    За дневную смену из города вывезли почти 33 тысячи кубометров снега 2 527 рейсами большегрузов. А в ночь на 23 декабря в снегоуборочных работах задействуют 449 дорожных рабочих и 1 608 единиц спецтехники.

    б
    Фото: акимат Астаны

    Всего с начала зимнего периода из города на снежные полигоны вывезли более 941 тысячи кубометров снега 72 847 грузовиками.

    б
    Фото: акимат Астаны

    В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

    Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью.

    Отмечается, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

    Ранее сообщалось, что городские службы Алматы усилят работу в период новогодних праздников.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
