Городские службы Алматы усилят работу в период новогодних праздников

Об этом стало известно на совещании по вопросам готовности коммунальных и аварийных служб к обеспечению бесперебойной жизнедеятельности города в период новогодних праздников под председательством акима города Дархана Сатыбалды.

Особое внимание уделено вопросам санитарного состояния, устойчивого функционирования жилого фонда, инженерных сетей и лифтового хозяйства.

В праздничные дни работы коммунальных служб будут усилены. С 31 декабря по 4 января в городе будет организовано круглосуточное дежурство с привлечением подрядных организаций и специализированных мобильных бригад. В ночь на 1 января комплексная уборка будет проводиться на городских площадях, в общественных пространствах, парках, скверах, дворах и в местах массового пребывания людей, включая локации с установленными новогодними елками, торгово-развлекательные центры и рынки.

Для содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий, парков и пешеходных зон будет задействовано более 2,7 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники. При ухудшении погодных условий предусмотрено дополнительное привлечение техники и людей. Усилен контроль за своевременной очисткой урн и контейнерных площадок, а также вывозом твердых бытовых отходов.

Для обеспечения устойчивой работы жилого фонда организован круглосуточный штаб оперативного реагирования, который контролирует подачу воды, тепла и электроэнергии, координирует работу аварийных служб и оперативно рассматривает обращения жителей. Взаимодействие с управляющими организациями выстроено во всех районах города, в том числе через рабочие чаты. В праздничные дни также предусмотрено усиленное дежурство аварийных бригад и круглосуточная работа диспетчерских служб лифтового хозяйства.

По итогам совещания аким города отметил персональную ответственность руководителей профильных управлений и подрядных организаций за качество и своевременность выполняемых работ, поручив обеспечить максимальную готовность коммунальных служб и оперативное реагирование на все внештатные ситуации в период новогодних праздников.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал о возможной экономии средств на уборке снега в связи с малоснежной зимой.