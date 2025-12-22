РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:57, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько удалось сэкономить акимату Астаны на уборке снега этой зимой

    Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о возможной экономии средств на уборке снега в связи с малоснежной зимой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    погода, уборка снега, дорога, снег, ауа райы, жол, қар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На брифинге в СЦК журналисты спросили, удалось ли сэкономить на вывозе снега, учитывая, что зима в этом году менее снежная.

    — Конечно, каждый день бесснежной зимы — это определенная экономия, от 50 до 100 млн тенге, иногда больше, в зависимости от осадков. Это экономия, но мы понимаем, что у нас были, может быть, не точно такие, но другие зимы, когда тоже снег выпадал позже.

    Два года назад дождливая осень была и снег выпал поздно, но потом январь–февраль были снежный. Поэтому мы в ожидании: снег нам нужен в любом случае, снег нужен нашим соседним областям, где хлеборобы работают. Думаю, что еще зима свою возьмет, — ответил аким Астаны.

    Женис Касымбек добавил, что снега из Астаны сейчас вывозят в 2-3 раза меньше, чем в прошлую зиму.

    Ранее он также сообщил о том, что LRT в Астане могут запустить раньше.

    Теги:
    Женис Касымбек Астана Снег Благоустройство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают