Сколько удалось сэкономить акимату Астаны на уборке снега этой зимой

На брифинге в СЦК журналисты спросили, удалось ли сэкономить на вывозе снега, учитывая, что зима в этом году менее снежная.

— Конечно, каждый день бесснежной зимы — это определенная экономия, от 50 до 100 млн тенге, иногда больше, в зависимости от осадков. Это экономия, но мы понимаем, что у нас были, может быть, не точно такие, но другие зимы, когда тоже снег выпадал позже. Два года назад дождливая осень была и снег выпал поздно, но потом январь–февраль были снежный. Поэтому мы в ожидании: снег нам нужен в любом случае, снег нужен нашим соседним областям, где хлеборобы работают. Думаю, что еще зима свою возьмет, — ответил аким Астаны.

Женис Касымбек добавил, что снега из Астаны сейчас вывозят в 2-3 раза меньше, чем в прошлую зиму.

Ранее он также сообщил о том, что LRT в Астане могут запустить раньше.