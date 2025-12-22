LRT в Астане могут запустить раньше

Он отметил, что сейчас LRT работает в тестовом режиме.

— Уже почти 2,6 месяца. До конца месяца ожидается поставка всех вагонов. Завершается внутренняя отделка станций. Мы изначально говорили, что тестовый режим от трех до шести месяцев. Мы планируем, что все-таки в ближайшие пару месяцев эта работа полностью завершится, и мы запустим уже в рабочем режиме LRT. И он даст определенную разгрузку Есильскому и Нуринскому районам, особенно по Калдаякова, Сыганак, Кабанбай батыра, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Напомним, с 29 сентября в Астане стартовала тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта. Начавшиеся комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев.

