Более ста новых объектов строится в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Начаты работы второго этапа развития Туркестана. С ходом строительства ознакомился аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

По комплексному плану, планируется реализация 109 проектов. Объем инвестиций составил 1,3 трлн тенге, из них 1 трлн (77%) - это частные вложения.

Второй этап развития города реализуется на четырех территориях. На территории аэропорта будут реализованы сельскохозяйственные и другие прорывные проекты. В административно-деловом центре возводятся современные объекты образования, здравоохранения, спорта, административные здания, зоны отдыха. Строятся спортивный комплекс по проспекту Саттарханова, сетевые парки Яссы. В культурно-духовном центре будет благоустроена территория музея Хазрет Султан, возведут мечеть Кылует, малоэтажные дома.

Ожидается, что в результате реализации этих мер объем валового регионального продукта области в 2025 году составит 3,6 трлн тенге, доходы населения и производительность труда вырастут на 50%. Будет создано более 40 тысяч рабочих мест.