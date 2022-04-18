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Более ста новых объектов строится в Туркестане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2022, 05:15
Более ста новых объектов строится в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Начаты работы второго этапа развития Туркестана. С ходом строительства ознакомился аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

По комплексному плану, планируется реализация 109 проектов. Объем инвестиций составил 1,3 трлн тенге, из них 1 трлн (77%) - это частные вложения.

Второй этап развития города реализуется на четырех территориях. На территории аэропорта будут реализованы сельскохозяйственные и другие прорывные проекты. В административно-деловом центре возводятся современные объекты образования, здравоохранения, спорта, административные здания, зоны отдыха. Строятся спортивный комплекс по проспекту Саттарханова, сетевые парки Яссы. В культурно-духовном центре будет благоустроена территория музея Хазрет Султан, возведут мечеть Кылует, малоэтажные дома.

Ожидается, что в результате реализации этих мер объем валового регионального продукта области в 2025 году составит 3,6 трлн тенге, доходы населения и производительность труда вырастут на 50%. Будет создано более 40 тысяч рабочих мест.

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Туркестанская область   Строительство   Туркестан  
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