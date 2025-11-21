РУ
    21:18, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более пяти тысяч доз мефедрона изъяли у наркосбытчика в ВКО

    Полиция задержала 27-летнего мужчину, занимавшегося бесконтактным сбытом запрещенных веществ в Восточно-Казахстанской области, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Фото: МВД РК

    — Во время личного обыска у задержанного изъят полимерный пакет с белым порошком. В дальнейшем по месту проживания мужчины обнаружены еще один пакет с розовым порошкообразным содержимым, а также приспособления для фасовки: пять электронных весов и зип-пакеты, — говорится в сообщении. 

    Изъято мефедрон весом 496,71 г и A-PVP весом 581,13 г. Дополнительно оперативники нашли тайник с синтетическими наркотиками весом около 500 г.

    Совокупный объем — более 1,5 кг, что соответствует примерно пяти тысячам разовым дозам и оценивается на черном рынке свыше 34 млн тенге. Следствием установлено, что мужчина прибыл в регион в октябре 2025 года и занимался размещением тайников-закладок в различных районах города.

    Как сообщили в ведомстве, по данному факту начато досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. 

    Ранее сообщалось о том, что две тысячи доз мефедрона обнаружили в машине жителя ВКО. 

    МВД РК ВКО Полиция Борьба с наркотиками
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
