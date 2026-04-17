Более полумиллиарда тенге направят на борьбу с саранчой в Алматинской области

По данным чиновников, мониторинг планируется провести на площади более 1,8 млн гектаров. Из них на стадные виды саранчи приходится 1,65 млн гектаров, на нестадные — около 181 тыс. гектаров. Объем весенне-летних обследований составит 887,7 тыс. гектаров.

Химическая обработка против вредителей охватит 153 963 гектара. За счет республиканского бюджета (257,2 млн тенге) планируется обработать 83 389 гектаров против особо опасных стадных видов, включая итальянского пруса и азиатскую саранчу. На борьбу с нестадной саранчой из местного бюджета предусмотрено 292,8 млн тенге — обработка затронет 70 574 гектара.

К работам привлекут специализированную технику, в том числе дроны, опрыскиватели РГП «Фитосанитария», а также легкие и сверхлегкие воздушные суда.

На сегодня мониторинг уже проведен на площади 12 778 гектаров. Очаги итальянского пруса выявлены на 9 083 гектарах, азиатской саранчи — на 2 070 гектарах, нестадной — на 1 625 гектарах.

В период кампании планируется задействовать 156 специалистов и десятки единиц техники. Начало химических обработок намечено на первую декаду мая.

Кроме того, для повышения эффективности борьбы с вредителями заключены соглашения о сотрудничестве с Алматы, а также с Жамбылской, Карагандинской областями и областью Жетысу для совместного мониторинга приграничных территорий и оперативного реагирования на возможные угрозы.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в текущем году прогнозируемый объем химических обработок против саранчовых вредителей в Казахстане составит 2,2 млн гектаров, что на 500 тыс. гектаров меньше по сравнению с 2025 годом.