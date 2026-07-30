Более половины Англии официально признали зоной засухи

Более половины территории Англии официально признали зоной засухи на фоне рекордно низкого уровня осадков и четвертой волны жары за лето, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

По данным Агентства по охране окружающей среды Великобритании, режим засухи действует в семи районах, которые охватывают около 51% территории Англии. Решение принято после нескольких месяцев аномально жаркой и сухой погоды.

В Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании сообщили, что в июле в среднем по стране выпало лишь около 7% месячной нормы осадков. В южных районах ситуация оказалась еще более сложной — там зафиксирован всего 1% от ожидаемого объема дождей.

— Уровень воды в реках падает, фермеры вынуждены досрочно собирать урожай, растет риск природных пожаров, а миллионы людей живут в условиях ограничений на потребление воды, — говорится в сообщении ведомства.

По данным национальной метеорологической службы Met Office, средняя температура июля по стране превысила климатическую норму примерно на 3 градуса. Этот месяц может войти в число трех-четырех самых жарких летних месяцев за всю историю метеонаблюдений.

Директор по водным ресурсам Агентства по охране окружающей среды и председатель Национальной группы по засухе Хелен Уэйкхэм заявила, что из-за продолжительной жары и отсутствия осадков вода расходуется быстрее, чем природные источники успевают восполняться.

Ранее Климатическая служба «Коперник» сообщала, что Европа остается самым быстро нагревающимся континентом в мире: темпы повышения температуры здесь более чем в два раза превышают среднемировые.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах объявили режим нехватки воды из-за засухи. Число лесных пожаров в Европе выросло на 57% с 2022 года, этим летом лесные пожары вспыхнули во Франции, Германии, Греции, Испании и Португалии.