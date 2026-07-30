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    Более половины Англии официально признали зоной засухи

    Более половины территории Англии официально признали зоной засухи на фоне рекордно низкого уровня осадков и четвертой волны жары за лето, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Более половины Англии официально признали зоной засухи
    Кадр из видео Euronews

    По данным Агентства по охране окружающей среды Великобритании, режим засухи действует в семи районах, которые охватывают около 51% территории Англии. Решение принято после нескольких месяцев аномально жаркой и сухой погоды.

    В Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании сообщили, что в июле в среднем по стране выпало лишь около 7% месячной нормы осадков. В южных районах ситуация оказалась еще более сложной — там зафиксирован всего 1% от ожидаемого объема дождей.

    — Уровень воды в реках падает, фермеры вынуждены досрочно собирать урожай, растет риск природных пожаров, а миллионы людей живут в условиях ограничений на потребление воды, — говорится в сообщении ведомства.

    По данным национальной метеорологической службы Met Office, средняя температура июля по стране превысила климатическую норму примерно на 3 градуса. Этот месяц может войти в число трех-четырех самых жарких летних месяцев за всю историю метеонаблюдений.

    Директор по водным ресурсам Агентства по охране окружающей среды и председатель Национальной группы по засухе Хелен Уэйкхэм заявила, что из-за продолжительной жары и отсутствия осадков вода расходуется быстрее, чем природные источники успевают восполняться.

    Ранее Климатическая служба «Коперник» сообщала, что Европа остается самым быстро нагревающимся континентом в мире: темпы повышения температуры здесь более чем в два раза превышают среднемировые.

    Как сообщалось ранее, в Нидерландах объявили режим нехватки воды из-за засухи. Число лесных пожаров в Европе выросло на 57% с 2022 года, этим летом лесные пожары вспыхнули во Франции, Германии, Греции, Испании и Португалии.

    Климат В мире Европа Великобритания Мировые новости Жара Засуха
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор