Число лесных пожаров в Европе выросло на 57% с 2022 года

Этим летом лесные пожары вспыхнули во Франции, Германии, Греции, Испании и Португалии; при тушении возгораний во Франции и Италии погибли пожарные. С начала года по 22 июля в Европе было зафиксировано 1 254 пожар, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Европейское отделение ВОЗ заявило, что лесные пожары в Европе становятся все более частыми и интенсивными. Португалия и Испания сообщили о двукратном росте числа пожаров в этом году по сравнению с тем же периодом 2025 года. С 2022 года количество лесных пожаров в Европейском регионе ВОЗ увеличилось на 57%. Только в прошлом году выгорело около 2,2 млн гектаров, а к 22 июля нынешнего года уже было уничтожено 254 388 гектаров, по данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS).

И ситуация будет только ухудшаться, отмечают в публикации.

— По мере того как изменение климата ведет к потеплению планеты, нам нужно готовиться к более частым и более интенсивным лесным пожарам, — заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Анри П. Клюге.

Пожары не только разрушают средства к существованию, вынуждают людей эвакуироваться, нарушают работу систем здравоохранения и уносят жизни, но и наносят ущерб здоровью людей на расстоянии многих километров, отмечает издание.

Дым от лесных пожаров может распространяться на сотни километров, ухудшая качество воздуха далеко за пределами зоны возгорания. В нем содержится опасная смесь загрязняющих веществ, таких как PM2.5, NO₂, озон, ароматические углеводороды и свинец. Когда горят дома или здания, в атмосферу дополнительно попадают токсичные химикаты из электронного оборудования, мебели, пластика и красок.

— Дым может перемещаться на большие расстояния, усугубляя сердечно‑сосудистые и респираторные заболевания и влияя на психическое здоровье, особенно у пожилых людей, детей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями, — сказал Клюге.

Он призвал правительства обеспечить своевременную подачу «предупреждений о лесных пожарах, погоде и качестве воздуха, четкие рекомендации по охране здоровья и доступную первичную и неотложную медицинскую помощь».

— Люди, живущие в пострадавших районах или проезжающие через них, должны следовать официальным рекомендациям, отдаляться от активных очагов возгорания, когда это безопасно, избегать необязательных поездок и надевать хорошо прилегающую защитную маску, если им приходится находиться на улице рядом с дымом от лесных пожаров, — сказал Клюге.

Ранее власти Испании объявили чрезвычайную ситуацию национального значения в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за лесных пожаров.