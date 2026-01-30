Более двух тысяч предложений поступило от казахстанцев по содержанию Конституции

— Предлагаемые поправки, новые нормы и другие изменения в новый текст Конституции не возникли только в стенах этого здания и не появились лишь в тот период, когда Комиссия начала свою работу. Это результат предложений и инициатив, поступавших более чем на протяжении полугода от граждан страны, экспертов, общественных активистов и различных организаций. Это итог многочисленных обсуждений, проведённых до настоящего времени, — сказал Ерлан Карин.

Он отметил, что граждане направляли свои предложения не только по Парламентской реформе, но и в целом по структуре и содержанию Конституции через специальные разделы, открытые на платформах e-Otinish и e-Gov. В результате поступило более двух тысяч предложений.

— Члены Конституционной комиссии анализируют и взвешивают эти предложения и инициативы, адаптируя их к новому тексту Конституции. Глава государства в своих выступлениях открыто высказывает свои соображения и позицию по поводу новой редакции Конституции. Таким образом, предложения и инициативы общественности, экспертного сообщества и Президента легли в основу разрабатываемого нами нового текста Конституции и составляют его идейное ядро, — подчеркнул госсоветник.

Он также высказался о работе Конституционной комиссии.