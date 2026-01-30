Более двух тысяч предложений поступило от казахстанцев по содержанию Конституции
Предложения и инициативы Президента, экспертного сообщества и общественности легли в основу разрабатываемого нового текста Конституции, заявил Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Предлагаемые поправки, новые нормы и другие изменения в новый текст Конституции не возникли только в стенах этого здания и не появились лишь в тот период, когда Комиссия начала свою работу. Это результат предложений и инициатив, поступавших более чем на протяжении полугода от граждан страны, экспертов, общественных активистов и различных организаций. Это итог многочисленных обсуждений, проведённых до настоящего времени, — сказал Ерлан Карин.
Он отметил, что граждане направляли свои предложения не только по Парламентской реформе, но и в целом по структуре и содержанию Конституции через специальные разделы, открытые на платформах e-Otinish и e-Gov. В результате поступило более двух тысяч предложений.
— Члены Конституционной комиссии анализируют и взвешивают эти предложения и инициативы, адаптируя их к новому тексту Конституции. Глава государства в своих выступлениях открыто высказывает свои соображения и позицию по поводу новой редакции Конституции. Таким образом, предложения и инициативы общественности, экспертного сообщества и Президента легли в основу разрабатываемого нами нового текста Конституции и составляют его идейное ядро, — подчеркнул госсоветник.
Он также высказался о работе Конституционной комиссии.
— С первого дня работы Конституционной комиссии вы можете наблюдать её активную и интенсивную деятельность. На заседаниях и в рабочих группах идут оживлённые обсуждения. Каждое заседание транслируется в прямом эфире по телеканалам и в социальных сетях, что свидетельствует об открытости работы Комиссии, — добавил Ерлан Карин.