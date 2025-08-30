Более девяти тысяч человек состоят на учете по онкологии в ЗКО

Как сообщил директор онкологического диспансера Западно-Казахстанской области Зейл Магзомов, на диспансерном учете состоят 9 009 человек, страдающих различными формами злокачественных новообразований.

По его словам, ежегодно в регионе выявляется порядка 1 400 новых случаев онкологических заболеваний.

В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости увеличился на 3,8 процента.

Согласно статистике, на первом месте по распространенности находится рак молочной железы, на втором — рак легких, на третьем — рак толстой кишки, а на четвертом — рак желудка.

— Основной причиной роста онкологических заболеваний является низкий уровень онкологической настороженности среди населения. Несмотря на то, что скрининговые обследования доступны и проводятся бесплатно, многие граждане не проходят их своевременно. К врачам пациенты обращаются уже на поздних стадиях заболевания, когда болезнь прогрессирует и появляются ярко выраженные симптомы третьей или четвертой стадии. Кроме того, развитию онкологических заболеваний способствуют такие факторы, как низкая физическая активность, нерациональное питание, частые стрессовые состояния, злоупотребление алкоголем, а также курение. Самое главное — каждый человек должен осознавать ответственность за свое здоровье, регулярно проходить профилактические осмотры и при первых тревожных признаках незамедлительно обращаться к специалистам, — подчеркнул Зейл Магзомов корреспонденту агентства Kazinform.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в системе здравоохранения Западно-Казахстанской области не хватает 180 медицинских специалистов.

Кроме того, стало известно, что в регионе зафиксировано 10 случаев смерти от рака шейки матки.