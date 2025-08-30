РУ
телерадиокомплекс президента РК
    06:17, 30 Август 2025 | GMT +5

    Более девяти тысяч человек состоят на учете по онкологии в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области число заболевших онкологическими заболеваниями неуклонно растет с каждым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    онкология, қатерлі ісік
    Фото: freepik.com

    Как сообщил директор онкологического диспансера Западно-Казахстанской области Зейл Магзомов, на диспансерном учете состоят 9 009 человек, страдающих различными формами злокачественных новообразований.

    По его словам, ежегодно в регионе выявляется порядка 1 400 новых случаев онкологических заболеваний.

    В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости увеличился на 3,8 процента.

    Согласно статистике, на первом месте по распространенности находится рак молочной железы, на втором — рак легких, на третьем — рак толстой кишки, а на четвертом — рак желудка.

    — Основной причиной роста онкологических заболеваний является низкий уровень онкологической настороженности среди населения. Несмотря на то, что скрининговые обследования доступны и проводятся бесплатно, многие граждане не проходят их своевременно. К врачам пациенты обращаются уже на поздних стадиях заболевания, когда болезнь прогрессирует и появляются ярко выраженные симптомы третьей или четвертой стадии.

    Кроме того, развитию онкологических заболеваний способствуют такие факторы, как низкая физическая активность, нерациональное питание, частые стрессовые состояния, злоупотребление алкоголем, а также курение.

    Самое главное — каждый человек должен осознавать ответственность за свое здоровье, регулярно проходить профилактические осмотры и при первых тревожных признаках незамедлительно обращаться к специалистам, — подчеркнул Зейл Магзомов корреспонденту агентства Kazinform.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в системе здравоохранения Западно-Казахстанской области не хватает 180 медицинских специалистов.

    Кроме того, стало известно, что в регионе зафиксировано 10 случаев смерти от рака шейки матки.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Общество Онкология Статистика Западно-Казахстанская область
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
