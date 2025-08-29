10 женщин скончались от рака шейки матки в ЗКО

По словам главного специалиста управления здравоохранения ЗКО Жулдыз Каримовой, в прошлом году заболевание было впервые выявлено у 56 женщин, а в текущем - уже у 30.

- С начала этого года от рака шейки матки скончались 10 человек. С сентября прошлого года в целях профилактики данного заболевания проводится вакцинация девочек против вируса папилломы человека, - сообщила Ж. Каримова.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Айнаш Губайдуллина отметила, что среди родителей всё ещё есть те, кто не осознаёт значимость прививок.

- Это свидетельствует о недостаточном чувстве ответственности со стороны родителей. Кроме того, на их мнение серьёзно влияет дезинформация, распространяемая в социальных сетях. Во время недавней рабочей поездки в один из районов выяснилось, что в небольшом селе около десяти девочек так и не были привиты. К сожалению, среди отказавшихся от вакцинации родителей встречаются и те, кого принято считать образованными - в том числе учителя. Несмотря на то, что акушеры-гинекологи совместно с уважаемыми представителями сельской общественности проводят активную разъяснительную работу, подобные случаи, увы, всё ещё имеют место. В дальнейшем такие информационные мероприятия будут продолжены, - подчеркнула А. Губайдуллина.

Согласно уточнённым данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, в регионе от вируса папилломы человека уже привиты 5 309 детей в возрасте от 11 до 13 лет. Из них 2 637 прошли вакцинацию в 2024 году, ещё 2 672 - в текущем, 2025 году.

Ранее мы писали, что в Казахстане мальчиков также могут начать вакцинировать против вируса папилломы человека.