180 специалистов в сфере здравоохранения не хватает в ЗКО

Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина в ходе круглого стола, организованного региональной службой коммуникаций, из общего числа медиков 1 774 являются врачами, а 6 513 — специалистами со средним медицинским образованием.

По словам А. Губайдуллины, в настоящее время в регионе ощущается нехватка 180 врачей-специалистов.

Тем не менее при поддержке акима области осуществляется ряд мероприятий по привлечению молодых специалистов на работу за счет средств местного бюджета.

— В результате этой работы с 2022 года в область прибыли 393 врача, из них 207 человек, что составляет 52,6 процента, были направлены для работы в сельскую местность. Кроме того, 256 специалистам была предоставлена единовременная подъемная помощь на общую сумму 1 миллиард 652 миллиона тенге. В частности, врачи, выехавшие в отдаленные сельские населенные пункты, получили по 8 миллионов тенге, а те, кто направлен в городские учреждения здравоохранения — по 5 миллионов тенге, — отметила А. Губайдуллина.

Она также подчеркнула, что в целях подготовки кадров для отрасли в период с 2022 по 2024 годы было выделено 505 грантов на обучение в резидентуре. В рамках местного бюджета в 2017–2024 годах было предоставлено 284 гранта по специальности «общая медицина», а в 2021–2024 годах — еще 42 гранта на обучение в резидентуре.

— В текущем году за счет средств местного бюджета планируется направить на обучение по специальности «общая медицина» 45 выпускников. Нововведение заключается в том, что ранее гранты выделялись исключительно на обучение в Актюбинском медицинском университете. Сейчас же местный бюджет предусматривает 55 грантов на резидентуру в городах Астана и Алматы, а из республиканского бюджета выделено еще 240 грантов. Эти показатели являются ярким свидетельством конкретных шагов, предпринимаемых государством в направлении реализации одной из важнейших ценностей, закрепленных в нашей Конституции, — охраны жизни и здоровья граждан, — подытожила свое выступление А. Губайдуллина.

