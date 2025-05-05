Как решается проблема дефицита врачей в селах Казахстана

— С целью решения проблемы нехватки кадров на законодательном уровне приняты нормы, дающие правовые и финансовые гарантии профессиональной деятельности медицинских работников. Для повышения престижа медицинских и фармацевтических работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат, — сообщается в ответе Минздрава.

В частности, предусмотрены следующие льготы и механизмы стимулирования:

единовременная денежная выплата в размере 100 МЗП медицинским работникам особо дефицитных специальностей, приехавшим в сельскую местность на срок не менее 5 лет;

ежегодное присвоение почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» и единовременная стимулирующая выплата в размере 1 000 МРП, а также выплата в размере 500 МРП победителям республиканского конкурса «Үздік маман»;

приоритетное предоставление местными исполнительными органами места в дошкольных учреждениях по месту жительства детям медицинских работников;

прием в высшие учебные заведения с предоставлением образовательных грантов детям медицинских работников (приемным и усыновленным), погибшим или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей;

возможность прохождения военной службы по медицинской специальности или отсрочка от призыва на военную службу;

возмещение транспортных расходов;

внедрена модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников за счет средств субъектов здравоохранения, и смягчены уголовные нормы в отношении фармацевтических работников (пересмотрены административные штрафы и сроки лишения свободы);

дополнены нормы по защите от незаконного вмешательства и препятствования профессиональной деятельности медицинских работников, а также уважительному отношению со стороны пациентов и других лиц к их профессиональной деятельности;

Наряду с этим, в настоящее время предусмотрены меры социальной поддержки за счет средств республиканского бюджета для специалистов сферы здравоохранения, приехавших в сельские населенные пункты для работы и проживания:

подъемные в размере 100 МРП;

социальная поддержка при покупке или строительстве дома — бюджетный кредит с пониженной ставкой: для специалистов, приехавших в села, считающиеся районными центрами — в сумме не более 2 500 МРП; для специалистов, приехавших в другие сельские населенные пункты — в сумме не более 2 000 МРП.

Кроме того, в соответствии с Концепцией миграционной политики, утвержденной Постановлением Правительства РК № 961 от 30 ноября 2022 года, предусмотрены:

сертификат экономической мобильности для оказания финансовой помощи в размере до 50% стоимости жилья для переселенцев;

назначение надбавки к зарплате молодых специалистов в рамках проекта «Молодежная практика»;

— По итогам 2024 года трудоустроены 2 161 молодой специалист (в селах 370, в городах 1 791). В рамках реализации пунктов 14-8), 14-9) Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» предусмотрены выплаты в размере 100 МРП медицинским работникам особо дефицитных специальностей, приехавшим для работы в сельскую местность на срок не менее 5 лет. в настоящее время в 15 регионах принято решение об утверждении перечня особо дефицитных специальностей (в том числе в первом квартале 2025 года 5 регионов), в 2 регионах (Абайская, Жамбылская области) решение не принято. Выплаты получили 228 человек (в том числе в первом квартале 2025 года 21 человек). В соответствии с нормами Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», порядок оказания социальной поддержки специалистам сферы здравоохранения утвержден в нормативном порядке, и она должна реализовываться на уровне местных исполнительных органов, — говорится в ответе Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что дефицит врачей в регионах Казахстана сокращен на 19% за счет мер соцподдержки.