Более 976 километров каналов обновят в Казахстане до конца 2026 года

Правительство Казахстана продолжает реализацию поручений Президента по развитию водной инфраструктуры. В стране строят новые водохранилища, модернизируют каналы и системы водоснабжения, внедряют цифровой учет воды и расширяют меры государственной поддержки для ее рационального использования, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Управление водными ресурсами остается на особом контроле руководства страны. В рамках выполнения поручений Президента в 2025 году в Казахстане запущено 22 проекта на сумму более 218 млрд тенге. В их число вошли 14 групповых водопроводов и восемь площадок водопроводных сооружений, что позволило улучшить водоснабжение 321 села с общим населением более 945 тыс. человек.

Для защиты населенных пунктов от подтоплений и стабильного накопления воды проведена реконструкция и укрепление ряда крупных объектов: водохранилища Актобе в Актюбинской области, плотины Кызылагашского водохранилища в области Жетісу, Чарского водохранилища в области Абай, Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области, водохранилища Капшагай в Туркестанской области, пруда-накопителя на реке Жабай в Акмолинской области, ограждающей дамбы накопителя «Биопруд» в Северо-Казахстанской области и плотины Албарбогет в Костанайской области.

В текущем году завершится строительство водохранилищ Каракуыс и Байдибек ата в Туркестанской области, , пруда-накопителя на реке Жабай в Акмолинской области и пруда Андас-3 в Жамбылской области. Также планируется завершить 12 проектов водоснабжения, что обеспечит качественной питьевой водой еще 142 сельских населенных пункта или около 540 тыс. человек. Параллельно ведется масштабная реконструкция каналов. За 6 месяцев 2026 года проведена реконструкция на 206,19 км каналов, а всего до конца 2026 года планируется завершить модернизацию более 976 км (для сравнения: за весь 2025 год было обновлено 680 км).

Кроме того, в Алматинской области завершена реконструкция 1,5 км аварийных участков водоканала им. Д. Конаева и введен в эксплуатацию обновленный 26-километровый водоканал «Найман» с 75 гидротехническими сооружениями, что снизило потери воды и улучшило орошение свыше 33,3 тыс. га сельхозугодий. Также завершены работы на ГТС Кировского водохранилища в ЗКО (с. Тоган), обеспечившие надежный и безопасный пропуск паводковых вод для защиты близлежащих сел.

С начала 2026 года в водохранилища страны поступило 12,7 млрд м3 паводковой воды, в озерные системы и лиманы направлено 13 млрд м3 талых вод. Для прозрачности распределения ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации внедрило систему электронных договоров с РГП «Казводхоз». В настоящее время в цифровой платформе «Биллинг» уже зарегистрировано свыше 28 тыс. соглашений.

В поливный период прошлого года для орошения 1,2 млн га сельхозземель было израсходовано 11,1 км³ воды. При этом 97% объема пришлось на южные регионы. В текущем сезоне планируется забор около 11 м³ для полива аналогичной площади.

Для точного прогнозирования притока воды к водохранилищам внедряется гидрологическая модель «TALSIM», разработанная совместно с ПРООН. Во время весеннего половодья прошлого года она показала точность в 85% по рекам Есиль и Нура. К началу года завершено моделирование бассейнов 9 рек, а до конца 2026 года прогнозы запустят по 14 речным бассейнам.

Еще одна задача, поставленная Президентом, — внедрение культуры бережного водопотребления. При поддержке ЮНИСЕФ водная тематика интегрируется в образовательный процесс. В рамках государственной воспитательной программы «Адал азамат» эко-уроки прошли в 19 вузах, 100 колледжах и 2,5 тыс. школ, охватив 35,5 тыс. студентов и 3,3 млн школьников. По линии президентской инициативы «Таза Қазақстан» проводится акция «Мөлдір бұлақ». В 2026 году мероприятия охватили Туркестанскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Алматинскую области, область Жетысу и Шымкент. Силами 24 тыс. человек и 3,4 тыс. волонтеров расчищено 94 родников и 62 прибрежных зон. В Жамбылской области при профильном университете создана специализированная волонтерская группа «Болашақтың қайнары».

Для стимулирования аграриев к экономии воды изменены меры господдержки. Функции по субсидированию переданы Министерству водных ресурсов. Доля возмещения затрат фермеров на покупку водосберегающих технологий и подведение инфраструктуры увеличена с 50% до 80%. Также введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от тарифа.

К тому же, начат первый этап проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Проект предусматривает строительство трех новых водохранилищ в Жамбылской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, реконструкцию двух действующих водохранилищ (Караконыз и Коксарай), а также модернизацию и автоматизацию 103 каналов в пяти южных областях протяженностью 978,7 км. На техническое и аналитическое развитие подведомственных организаций выделено $3,5 млн. Всего же по соглашениям с международными партнерами привлечено более $15,9 млн грантовых средств.

Кроме того, в Туркестанской области для обеспечения питьевой водой пяти районов через механизм ГЧП планируется строительство группового водопровода с каскадом ГЭС на реке Угам стоимостью 191,7 млрд тенге.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане улучшат водообеспечение 200 тысяч га орошаемых земель к концу 2026 года.