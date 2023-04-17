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Более 9 млрд тенге выделят на инвестпроекты в Туркестанской области

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Апреля 2023, 13:07
Более 9 млрд тенге выделят на инвестпроекты в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что на инвестиционные проекты в Туркестанской области выделят дополнительные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В утвержденном республиканском бюджете на 2023 год на реализацию инвестиционных проектов Туркестанской области предусмотрены расходы в сумме 5,4 млрд тенге. В рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год решением Республиканской бюджетной комиссии от 28 февраля 2023 года на реализацию инвестиционных проектов области дополнительно поддержаны расходы в сумме 9,1 млрд тенге», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Средства будут направлены на строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре – 6 млрд тенге, на строительство ледового дворца и благоустройство территории музея заповедника «Азрет-Султан» – 2,5 млрд тенге, строительство административных зданий в районе Сауран – 0,6 млрд тенге.

«Вопрос дальнейшего финансирования проектов Туркестанской области будет рассмотрен в поэтапном порядке при формировании проекта республиканского бюджета на 2024 - 2026 годы», - добавил Премьер-Министр РК.


Инвестпроекты   Инфраструктурные проекты   Туркестанская область   Строительство   Регионы   Бюджет   Туркестан   Инвестиции  
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