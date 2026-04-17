Более 800 голов КРС в ЗКО заражены бруцеллезом

Как сообщили в управлении ветеринарии Западно-Казахстанской области, в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил весь крупный рогатый скот, овцы и козы старше 12 месяцев подлежат обследованию на бруцеллез два раза в год (весной и осенью), верблюды — один раз в год, а лошади и свиньи исследуются при наличии подозрения на заболевание.

За три месяца текущего года по области из обследованных 155 278 голов крупного рогатого скота у 827 выявлен бруцеллез, показатель заражения составил 0,5%. Из них 763 — коровы, 64 — быки. Также установлено, что 301 голова принадлежит крестьянским хозяйствам, 526 — частным владельцам.

По данным управления, в том числе в Акжаикском районе за первый квартал из 33 985 голов крупного рогатого скота у 177 выявлен бруцеллез. Из них 58 принадлежат частным владельцам, 119 — крестьянским хозяйствам.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, владельцы животных на основании предписания государственного ветеринарно-санитарного инспектора обязаны в срок не более 15 календарных дней сдать больных животных на производственные объекты, осуществляющие санитарный убой (мясокомбинат, убойный пункт).

— При отсутствии патологических изменений в тушах и органах крупного рогатого скота, свиней, верблюдов и лошадей, у которых выявлен бруцеллез, мясо после выдержки в морозильной камере в течение 12 часов может использоваться без ограничений. Мясо, полученное при санитарном убое больных овец и коз, направляется на переработку для производства вареных колбас или консервов, — уточнили в управлении ветеринарии.

