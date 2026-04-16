РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:04, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Есть ли риск заражения скота от сайгаков в ЗКО

    В социальных сетях распространилось видео, на котором сообщается, что в Западно-Казахстанской области по степи передвигаются больные сайгаки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    По словам местных жителей, вблизи села Караоба Казталовского района у сайгаков наблюдаются язвы на губах, изо рта течет слюна.

    В ряде видеозаписей также зафиксированы павшие сайгаки в других населенных пунктах.

    — В сельских округах Акоба и Куйгенколь Жанибекского района у скота изо рта течет слюна и пена, животные массово болеют. Все они — привитые. Несмотря на это, из-за заражения от сайгаков они подвергаются такому заболеванию. Ветеринары проводят лечение ротовой полости у скота, — сообщил один из жителей.

    В связи с этим, агентство Kazinform направило официальный запрос в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области.

    Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Кайрат Кадешев, у сайгака, попавшего на видеозапись, ветеринарной службой были взяты пробы.

    — Образцы направляются в Национальный референтный центр по ветеринарии для определения наличия или отсутствия особо опасных заболеваний. Окончательные результаты будут известны позже, — отметил К. Кадешев.

    По его словам, с начала года собрано 2 199 туш сайгаков, павших в естественных условиях, которые уничтожены методом сжигания.

    Профессор Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, доктор ветеринарных наук Гайса Абсатиров отметил, что данный вопрос является крайне актуальным в связи с осложнением эпизоотической ситуации по особо опасным заболеваниям на территориях государств, граничащих с Казахстаном.

    По мнению ученого, национальные ветеринарные службы соседних стран допускают несогласованные действия, в частности, перевозку через территорию Казахстана животных с явными признаками ящура. Вместе с тем специалисты Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на границе принимают меры по пресечению подобных случаев.

    — В настоящее время в Западно-Казахстанской области в местах обитания и миграции сайгаков фиксируются проявления ящура среди этих животных. Учитывая, что сайгаки способны преодолевать большие расстояния в течение суток, это представляет серьезную угрозу для животноводства. Поэтому специалистам Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан необходимо оперативно выезжать на места происшествий и срочно организовывать противоэпизоотические мероприятия, — заявил Г. Абсатиров.

    О том, как Казахстан оказался с сотнями тысяч дериватов сайгака и без ответа, что с ними делать, читайте по ссылке.

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Скот Сайгак Животные
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают