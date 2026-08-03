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    Более 80 тысяч жителей жамбылских сел получат газ за счет возвращенных активов

    В рамках реализации поручений Главы государства по ускорению газификации страны и доведению ее уровня до 80% в Жамбылской области за счет возвращенных активов будет завершено строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шу», передает  Kazinform со ссылкой на primeminister.kz

    Минэнерго разработает Дорожную карту для газификации 80% населения Казахстана
    Фото: Министерство энергетики РК

    На эти цели Правительством из Специального государственного фонда выделено 2,9 млрд тенге.

    Запуск станции решит проблему дефицита газа в период отопительного сезона. В настоящее время газоснабжение района осуществляется через АГРС «Қордай», расположенную более чем в 100 км от города Шу, мощности которой не рассчитаны на возрастающие объемы потребления.

    Ввод объекта в эксплуатацию снимет инфраструктурные ограничения и обеспечит бесперебойной подачей газа жилой сектор, центральную котельную и объекты предпринимательства.

    В целом проект гарантирует стабильное газоснабжение для 84 тыс. жителей районов Шу и Мойынқұм, а также позволит возобновить выдачу технических условий для новых абонентов.

    В настоящее время на строительной площадке уже установлены 29 узлов и комплектов оборудования, выполняются работы по соединению межблочных коммуникаций.

    Ранее сообщалось, что доступ к газу получат около 2 млн жителей в Туркестанской области. Кроме того, единую цифровую платформу учета газа создадут в Казахстане.

    Село Возврат активов Жамбылская область Поручения Президента Газификация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор