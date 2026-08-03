Более 80 тысяч жителей жамбылских сел получат газ за счет возвращенных активов
В рамках реализации поручений Главы государства по ускорению газификации страны и доведению ее уровня до 80% в Жамбылской области за счет возвращенных активов будет завершено строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шу», передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
На эти цели Правительством из Специального государственного фонда выделено 2,9 млрд тенге.
Запуск станции решит проблему дефицита газа в период отопительного сезона. В настоящее время газоснабжение района осуществляется через АГРС «Қордай», расположенную более чем в 100 км от города Шу, мощности которой не рассчитаны на возрастающие объемы потребления.
Ввод объекта в эксплуатацию снимет инфраструктурные ограничения и обеспечит бесперебойной подачей газа жилой сектор, центральную котельную и объекты предпринимательства.
В целом проект гарантирует стабильное газоснабжение для 84 тыс. жителей районов Шу и Мойынқұм, а также позволит возобновить выдачу технических условий для новых абонентов.
В настоящее время на строительной площадке уже установлены 29 узлов и комплектов оборудования, выполняются работы по соединению межблочных коммуникаций.
Ранее сообщалось, что доступ к газу получат около 2 млн жителей в Туркестанской области. Кроме того, единую цифровую платформу учета газа создадут в Казахстане.