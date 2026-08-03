Более 80 тысяч жителей жамбылских сел получат газ за счет возвращенных активов

В рамках реализации поручений Главы государства по ускорению газификации страны и доведению ее уровня до 80% в Жамбылской области за счет возвращенных активов будет завершено строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шу», передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz .

На эти цели Правительством из Специального государственного фонда выделено 2,9 млрд тенге.

Запуск станции решит проблему дефицита газа в период отопительного сезона. В настоящее время газоснабжение района осуществляется через АГРС «Қордай», расположенную более чем в 100 км от города Шу, мощности которой не рассчитаны на возрастающие объемы потребления.

Ввод объекта в эксплуатацию снимет инфраструктурные ограничения и обеспечит бесперебойной подачей газа жилой сектор, центральную котельную и объекты предпринимательства.

В целом проект гарантирует стабильное газоснабжение для 84 тыс. жителей районов Шу и Мойынқұм, а также позволит возобновить выдачу технических условий для новых абонентов.

В настоящее время на строительной площадке уже установлены 29 узлов и комплектов оборудования, выполняются работы по соединению межблочных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что доступ к газу получат около 2 млн жителей в Туркестанской области. Кроме того, единую цифровую платформу учета газа создадут в Казахстане.