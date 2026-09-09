Хватит ли урожая Казахстану: сколько овощей, картофеля и масличных уже собрали

В Казахстане продолжается уборочная кампания. Помимо зерновых, аграрии уже собрали более 6,3 млн тонн других основных сельскохозяйственных культур, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

По оперативным данным, на сегодняшний день собрано 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей, 1,8 млн тонн бахчевых культур и 1,2 млн тонн картофеля.

Региональные штабы координируют проведение полевых работ и обеспечивают необходимые условия для своевременного завершения уборочной кампании.

Для проведения уборочных и осенне-полевых работ регионам выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива.

Продолжается и обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. При годовой потребности в 2,3 млн тонн уже заключены договоры и отгружено 2 млн тонн, или 85% от годового объема.

В Правительстве отмечают, что эти меры позволяют одновременно обеспечить бесперебойное завершение текущей уборочной кампании и своевременно подготовить аграриев к следующему производственному циклу.

Фото: Правительство Республики Казахстан

На данном этапе приоритетными задачами остаются своевременное завершение уборки, сохранность собранного урожая, качественная приемка зерна и формирование достаточных запасов продовольственного зерна.

Ожидаемый объем нового урожая, по оценке Правительства, создает условия для обеспечения внутреннего рынка качественной продукцией и дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

Ранее в Правительстве сообщили, что 93% урожая пшеницы оказалось продовольственного качества.

Также сообщалось, что в Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна, при средней урожайности 14 ц/га.