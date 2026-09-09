KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Хватит ли урожая Казахстану: сколько овощей, картофеля и масличных уже собрали

    В Казахстане продолжается уборочная кампания. Помимо зерновых, аграрии уже собрали более 6,3 млн тонн других основных сельскохозяйственных культур, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Урожай посевная
    Фото: Правительство Республики Казахстан

    По оперативным данным, на сегодняшний день собрано 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей, 1,8 млн тонн бахчевых культур и 1,2 млн тонн картофеля.

    Региональные штабы координируют проведение полевых работ и обеспечивают необходимые условия для своевременного завершения уборочной кампании.

    Для проведения уборочных и осенне-полевых работ регионам выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива.

    Продолжается и обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. При годовой потребности в 2,3 млн тонн уже заключены договоры и отгружено 2 млн тонн, или 85% от годового объема.

    В Правительстве отмечают, что эти меры позволяют одновременно обеспечить бесперебойное завершение текущей уборочной кампании и своевременно подготовить аграриев к следующему производственному циклу.

    Овощи поле аграрии
    Фото: Правительство Республики Казахстан

    На данном этапе приоритетными задачами остаются своевременное завершение уборки, сохранность собранного урожая, качественная приемка зерна и формирование достаточных запасов продовольственного зерна.

    Ожидаемый объем нового урожая, по оценке Правительства, создает условия для обеспечения внутреннего рынка качественной продукцией и дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

    Ранее в Правительстве сообщили, что 93% урожая пшеницы оказалось продовольственного качества.

    Также сообщалось, что в Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна, при средней урожайности 14 ц/га.

    Сельское хозяйство Аграрии Казахстан Правительство РК Зерно АПК Урожай
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор