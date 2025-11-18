Более 62 км земляных каналов забетонируют в Туркестанской области

Данные проекты реализуются в рамках инвестиционных программ.

Работами предусмотрено бетонирование каналов для снижения потерь поливной воды при транспортировке, повышения эффективности, скорости и объемов ее подачи. Уникальность в том, что реконструкция каналов осуществляется в межвегетационный период, с сентября по декабрь, не создавая препятствий для орошения сельскохозяйственных полей в поливной сезон.

Как сообщили в ведомстве, в следующем году в Отырарском районе Туркестанской области планируется завершить реконструкцию канала «Акарык» протяженностью 3,39 км и канала «Серибек» протяженностью 5 км. В Созакском районе будут завершены работы на канале «Шукурой» длиной 15 км.

До конца 2027 года в Жетысайском районе планируется полностью забетонировать канал «К-25-12» длиной 7,04 км. До конца 2028 года — каналы «К-15» и «К-17» в Мактааральском районе общей протяженностью около 32 км.

— Данные инвестиционные проекты способствуют повышению эффективности водоснабжения, водоотведения и орошения полей. Одним из важных аспектов реконструкции является снижение потерь воды при транспортировке по каналам. Это позволит сократить расход водных ресурсов и обеспечить более устойчивое и продуктивное использование земель. Реализуемые проекты окажут значительное влияние на развитие аграрного сектора Туркестанской области, а также улучшат качество жизни местного населения, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области ведутся работы по строительству соединяющих каналов для сброса изолированных водных масс Шардаринского водохранилища в основной водоем.