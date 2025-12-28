Более 60 тысяч алматинцев получат статус застрахованных по ОСМС за счет бюджета

По его словам, в настоящее время в Алматы проживает около 2,3 млн человек, из которых 1,9 млн (82%) имеют статус застрахованных. При этом порядка 444 тысяч жителей города остаются вне системы ОСМС.

— Среди незастрахованных есть категория D и Е или граждане кризисного и экстренного уровня благополучия. Это около 95 тысяч жителей города, находящихся в трудной жизненной ситуации. У них отсутствует или имеется низкий уровень дохода, который не позволяет закрыть базовые потребности, поэтому они нуждаются в поддержке государства, — сообщил Мухамеджан Ильяс на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Фото: акимат Алматы

Согласно прогнозным данным, в 2026 году взносы на ОСМС за 34 тысячи активных пользователей медицинской помощи из этой категории будут оплачены за счет местного бюджета.

Кроме того, за 28 тысяч официально зарегистрированных безработных взносы также будут производиться за счет местного бюджета.

— По расчетам в 2026 году расходы на оплату вышеназванных категорий составят свыше 6,9 млрд тенге. Ежемесячный взнос на одного человека — 9189 тенге. При этом все граждане этой категории будут застрахованы автоматически и взносы за них будут оплачиваться по факту обращения за медицинской помощью, — отметил Мухамеджан Ильяс.

С января 2026 года жители указанных категорий начнут получать SMS-уведомления, подтверждающие право на получение медицинской помощи в системе ОСМС.

Ранее сообщалось, что минимальную заработную плату на 2026 год утвердили на прежнем уровне, поэтому и размеры взносов на ОСМС для основных категорий сохранятся.