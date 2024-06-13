Более 500 предметов из частных коллекций конфискованы и переданы в музейный фонд Казахстана

Более 500 экспонатов, принадлежащих частным лицам, конфискованных по решению суда, переданы в фонд музея. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Возвращение в страну из-за рубежа исторических, ценных раритетов — одно из приоритетных направлений в сфере культуры. У нашей страны есть опыт в вопросах возвращения на историческую родину культурных ценностей, принадлежащих казахскому народу. За последние годы в страну было возвращено ряд исторических, ценных раритетов. В частности, череп Кейки батыра из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) был доставлен на историческую родину в Костанайскую область. Также 528 экспонатов (фрагменты костей домашних животных) из фонда президентского культурного центра Республики Казахстан были переданы во временное пользование музею естественной истории Карнеги (расположен в Окленде — пригороде г. Питсбург) в штате Пенсильвания США, для проведения исследовательских и научных работ в разные годы. Они были возвращены в 2020 году в Фонд Национального музея, — отмечают в министерстве по официальному запросу агентства.

По данным ведомства, за последние 3 года подведомственные министерству республиканские музеи и правоохранительные органы совместными усилиями передали в фонд музея более 500 предметов, принадлежащих физическим лицам, конфискованных по решению суда.

— Центральный государственный музейный фонд пополнился 360 экспонатами, которые передают историю, культуру и искусство разных исторических периодов страны, а также Фонд Национального музея на 176 экспонатов (бивни мамонта). Учитывая важность данного вопроса, при музее постоянно работает рабочая группа по вопросам поиска, выявления и возвращения ценностей, имеющих отношение к истории и культуре казахского народа. В его состав входят такие ученые и представители творческой интеллигенции, как доктор исторических наук, профессор Ж. Таймагамбетов, доктор исторических наук, профессор З. Самашев, кандидат исторических наук, исследователь истории оружейного дела К. Ахметжан, — сообщили в министерстве.

Ранее Kazinform не раз писал о возврате на историческую родину в Костанайскую область черепа Кейки батыра и захоронении его останков на родине.