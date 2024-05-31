Ремонт 53 улиц планируют в Петропавловске

В Петропавловске в этом году планируют отремонтировать 45 км дорог на 53 улицах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного филиала партии Amanat, вопрос ремонта коммуникаций рассматривали на заседании депутатской фракции. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил, планируется средний ремонт 45 км дорог на 53 улицах города, при этом на 39 из них никогда не было асфальта. В прошлом году обновили 58 км дорог на 47 улицах.

Строятся в Петропавловске 26 многоэтажных жилых домов, в том числе 15 коммерческих. Спрос на жилье увеличивается из-за роста численности городского населения. В прошлом году сдали 191 тыс. квадратных метров, в этом рассчитывают построить 207,1 тыс.

- Панируется капитальный и текущий ремонт 7,5 км сетей теплоснабжения, ремонт насосного оборудования, замена запорных арматур и восстановление теплоизоляции. Продолжаются работы по тепломагистрали на улице Промышленная-Жукова, тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей, - сообщил и.о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдын Макенов.

Ранее аким области Гауез Нурмухамбетов заверил, что ни один проект по развитию города заморожен из-за паводков не будет, несмотря на то, что ущерб превысил бюджет Петропавловск.