Более 50 участков дорог в Казахстане признаны аварийно опасными

— У нас по Казахстану таких участков более 50. Во всех регионах мы работу проводим. Соответствующие знаки устанавливаются и особый контроль со стороны МВД, наших соответствующих служб, МЧС проводится, — сказал он.

По его словам, корректируется и скоростной режим.

Он также подчеркнул, что в части модернизации дорог охватывается ежегодно значительный километраж.

— В этом году — 13 тысяч километров. Работа планомерно ведется, — сказал Максат Калиакпаров.

В качестве примера он привел участок в Актюбинской области, где после проведенных работ, на опасном отрезке не зарегистрировано ни одного ДТП.

Кроме того, Минтранспорта планирует ввести платный режим на отдельных дорогах, включая трассы Караганда — Алматы, Талдыкорган — Усть-Каменогорск и Актобе — Атырау — Астрахань.

Ранее мы писали, что дорога в Актюбинской области, унесшая жизни 12 человек, частично станет четырехполосной.