    11:23, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 50 участков дорог в Казахстане признаны аварийно опасными

    МВД совместно с МЧС проводит работу по выявлению аварийно опасных участках дорог. Об этом сообщил на брифинге в Правительстве вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дороги
    Фото: ДП Жамбылской области

    — У нас по Казахстану таких участков более 50. Во всех регионах мы работу проводим. Соответствующие знаки устанавливаются и особый контроль со стороны МВД, наших соответствующих служб, МЧС проводится, — сказал он.

    По его словам, корректируется и скоростной режим.

    Он также подчеркнул, что в части модернизации дорог охватывается ежегодно значительный километраж.

    — В этом году — 13 тысяч километров. Работа планомерно ведется, — сказал Максат Калиакпаров.

    В качестве примера он привел участок в Актюбинской области, где после проведенных работ, на опасном отрезке не зарегистрировано ни одного ДТП.

    Кроме того, Минтранспорта планирует ввести платный режим на отдельных дорогах, включая трассы Караганда — Алматы, Талдыкорган — Усть-Каменогорск и Актобе — Атырау — Астрахань.

    Ранее мы писали, что дорога в Актюбинской области, унесшая жизни 12 человек, частично станет четырехполосной. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Минтранспорта РК Ремонт дорог
    Дамира Кеңесбай
    Автор
