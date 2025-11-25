Более 50 участков дорог в Казахстане признаны аварийно опасными
МВД совместно с МЧС проводит работу по выявлению аварийно опасных участках дорог. Об этом сообщил на брифинге в Правительстве вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передает корреспондент агентства Kazinform.
— У нас по Казахстану таких участков более 50. Во всех регионах мы работу проводим. Соответствующие знаки устанавливаются и особый контроль со стороны МВД, наших соответствующих служб, МЧС проводится, — сказал он.
По его словам, корректируется и скоростной режим.
Он также подчеркнул, что в части модернизации дорог охватывается ежегодно значительный километраж.
— В этом году — 13 тысяч километров. Работа планомерно ведется, — сказал Максат Калиакпаров.
В качестве примера он привел участок в Актюбинской области, где после проведенных работ, на опасном отрезке не зарегистрировано ни одного ДТП.
Кроме того, Минтранспорта планирует ввести платный режим на отдельных дорогах, включая трассы Караганда — Алматы, Талдыкорган — Усть-Каменогорск и Актобе — Атырау — Астрахань.
