Дорога в Актюбинской области, унесшая жизни 12 человек, частично станет четырехполосной

— Это трагическое событие стало для нас тяжёлым ударом. Речь идёт о дороге республиканского значения, по которой ежедневно проезжают 15-16 тысяч автомобилей. Заторы там наблюдаются постоянно, особенно в зимний период. Однако содержание дороги находится под особым контролем. Поскольку трасса всего лишь двухполосная, вопросы безопасности на ней осложнены. Теперь мы будем уделять особое внимание качеству дорожного полотна. Поскольку за трассу отвечает компания «ҚазАвтоЖол», она выделяет необходимые средства и выполняет свою работу. Департамент полиции также усиливает меры. Если раньше на дороге дежурили восемь патрулей, то сейчас мы увеличили их число до двадцати. В дальнейшем безопасность будем обеспечивать через видеонаблюдение и регулярное патрулирование, — подчеркнул аким.

Глава региона признал, что на этой дороге аварии происходят нередко.

— И до этого дорожно-транспортных происшествий было немало. Поэтому мы начали работы по расширению 7 участков этой трассы до 4-х полос. За реализацию отвечает «ҚазАвтоЖол». Самое проблемное место — это зона пересечения с железной дорогой в районе населённого пункта Жазык, где заторы случались чаще всего. Там построен путепровод. Теперь заторы должны уменьшиться. На оставшихся 6 участках будут проведены такие же работы. Сейчас «ҚазАвтоЖол» решает вопрос финансирования. Иностранные компании по EPC-контракту (контракт, предусматривающий ответственность одного подрядчика за проектирование, подготовку сметы, закуп необходимых материалов и оборудования, строительство дороги и монтажные работы — ред.) договорились завершить работы в течение трёх лет, — сообщил Асхат Шахаров.

Напомним, 23 октября в Актюбинской области вблизи села Белкопа Айтекебийского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса «ГАЗель». В результате трагедии погибли 12 человек.