Половину посевной площади засеяли в СКО

В Северо-Казахстанской области быстрыми темпами идет посевная кампания. По оперативным данным на 27 мая, аграрии засеяли 53% посевной площади, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе управления сельского хозяйства сообщили, что засеяны на 1,6 млн га зерновые и на 468 тыс. га масличные культуры. На полях работают 12,7 тыс. единиц техники, в том числе 1,5 тыс. современных высокопроизводительных посевных комплексов. В штатном режиме работают 219 машинно-тракторных мастерских.

- Закрытие влаги завершено на площади 4,5 млн га, внесено 69,2 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 937,7 тыс. га. Всего планируется внести 256,6 тыс. тонн на три млн га. Аграрии обеспечены удешевленным ГСМ по 250 тенге за литр. Потребность - 57,6 тыс. тонн. Государственная поддержка в сфере сельского хозяйства на этот год составляет 60,8 млрд тенге, в том числе 20,4 млрд тенге на растениеводство, - сообщили в пресс-службе.

В минувшие выходные в область приезжал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Он встретился с аграриями, выслушал проблемные вопросы, оценил темп и качество посевных работ. Глава МСХ объехал за прошлую неделю несколько регионов и отметил слабую отгрузку льготного дизельного топлива.

В этом году общая посевная площадь в регионе составляет 4,5 млн га, из них 3,4 млн га займут зерновые, 751 тыс. га – масличные. Под кормовые и овощи отдали 379 тыс. га и 31 тыс. га, соответственно.