Посевная: глава МСХ заявил о слабой отгрузке дизтоплива в ряде регионов

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область, где встретился с аграриями, выслушал проблемные вопросы, оценил темп и качество посевных работ. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в Facebook, передает агентство Kazinform.

Как отметил министр, по области из 4,3 га посевных площадей засеяно на сегодняшний день 38,7 %, работы идут круглосуточно в любое время, когда позволяют непростые погодные условия. Оптимальные сроки посева – один из ключевых факторов хорошего урожая.

Аграрии задавали вопросы по измененным правилам получения льготного дизтоплива.

Действительно, с 15 мая действуют новые правила:

вместо раздельной подачи заявки на проведение весенне-полевых и уборочных работ есть единая заявка, что упрощает процедуру;

сроки подачи заявки увеличены с 20 до 30 дней;

исключены единые базовые нормативы расхода топлива, теперь нормативы будут устанавливаться с учетом почвенно-климатических условий регионов;

включены нормы по дополнительным видам агротехнических работ, на которые можно использовать остатки льготного дизтоплива.

- Все эти изменения разработаны совместно с фермерами, по их предложениям. Однако, при высокой потребности в топливе в ряде регионов наблюдается слабая отгрузка льготного дизтоплива: отгружено 236,4 тыс. тонн, или 63%. В этой связи, акиматам областей в кратчайшие сроки необходимо обеспечить отгрузку ГСМ согласно графикам, - отметил министр.

Также Айдарбек Сапаров ответил на вопросы по льготному кредитованию, объем которого в этом году увеличен в 3,2 раза. Льготное финансирование доступно по ставке 5%, кредит можно взять на 12 месяцев, что снимает с фермера обязательства вернуть займ осенью, для чего ранее надо было в спешке и по невыгодной цене продавать урожай.