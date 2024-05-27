360 предпринимателей СКО оказали финансовую помощь в паводковый период

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов и министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров посетили район Жумабаева. Районные предприятия крепко стоят на ногах. Молочная продукция «ИП Пальчик» известна далеко за пределами области. А Светлана Карабанова содержит козью ферму. На специальном оборудовании из козьего молока производят йогурт, мороженое и сырную продукцию, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат СКО.

Также министр и аким области побывали на полях ТОО «Нурсен агро» и «Полудинское», прошла встреча с хлеборобами района. На встрече подчеркнули важность своевременного завершения посевных работ и социальной поддержки сел.

В ходе встречи глава региона отметил вклад наших аграриев, которые направили существенные финансовые средства для ликвидации последствий паводка и восстановления инфраструктуры.

«Среди них — КТ „Зенченко и К“ и ТОО „Ногайбай“ и многие другие. Всего свою помощь оказали 360 товариществ и предприятий. От имени североказахстанцев благодарю предпринимателей за поддержку в трудные для области времена», — написал глава региона в соцсетях.