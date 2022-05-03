Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане
3 Мая 2022 20:25
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестане планируется ввести в эксплуатацию 5313 квартир, построенных на территории нового района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Общая площадь квартир составляет 345 тысяч квадратных метров. Из них 4039 квартир - кредитные, а 1274 предоставят очередникам.

Как доложил на еженедельном заседании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева а аким Туркестана Нурбол Турашбеков, в административно-деловом центре ведется строительство 82 жилых домов (7, 9 и 12 этажей) за счет государственного бюджета. 10 из них сдадут до конца мая.

Он отметил, что нас всех стройплощадках параллельно ведется благоустройство территории, а главное требование к подрядчикам - это качество объектов.

На повестке дня был рассмотрен и дорожный вопрос.

Как сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов, в этом году на развитие автодорожной отрасли предусмотрены серьезные бюджетные средства, строительно-ремонтными работами планируется охватить около 700 объектов, или 1632 км дорог и улиц. Строительно-ремонтными работами охватят четыре моста местного значения и более 1500 км дорог. Планируется отремонтировать около 1000 км улиц в населенных пунктах.

На 35 км автотрассы «Туркестан-Шаульдер» начата реконструкция. Ведется реконструкция 24 км подъездной дороги, ведущей к Туркестану со стороны Кентау. Объект завершат в следующем году.

Еще ведется ремонт около 100 км дорог областного значения, проходящих через населенные пункты Майдантал, Жуйнек, Бабайкорган, Ульгили, Серт, Карнак, Шекербулак, Карашык, которые соединяют Сауранский район с областным центром.

По поручению акима области полным ходом идет строительство дорог к туристским объектам в населенных пунктах Каскасу и Бургулюк Толебийского района.

Умирзак Шукеев отметил, что для развития региона важны хорошие дороги и поручил строить и ремонтировать их качественно и своевременно.



Читайте также
Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Качество применяемых в дорожной отрасли битумов проверяют в Казахстане
Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области
Министерства и акимы отвечают за программу повышения доходов населения - вице-премьер
Важны параметры строительства кварталов - урбанист о точечной застройке в столице
Популярное
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз
Железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области
Рестораны закрыли в Пекине из-за вспышки коронавируса
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Свыше 220 детей приняли участие в республиканском турнире по инклюзивному чирлидингу
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Ночные заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 мая
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске
Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде
Архив