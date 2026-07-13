Более 480 доноров удостоят нового почетного знака в Казахстане

Соответствующее постановление приняло Правительство Республики Казахстан.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первыми обладателями почетного знака станут 481 человек – действующих доноров, которые полностью соответствуют утвержденным критериям.

Наградой будут отмечать граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства, которые безвозмездно сдали кровь или тромбоциты не менее 40 раз либо плазму крови – не менее 70 раз.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Производство нагрудных знаков осуществляет Казахстанский монетный двор. Каждая деталь медали глубоко символична и утверждена Республиканской комиссией по геральдике.

Главный элемент знака выполнен в виде стилизованной капли крови, покрытой бордовой эмалью. Внутри изображен ритм сердца белого цвета, а композиция обрамлена круглой матированной полосой.

По данным Минздрава, ежегодно донорами в Казахстане становятся свыше 180 тысяч граждан, которые совершают более 255 тысяч донаций. Это позволяет обеспечивать качественное переливание крови для более чем 80 тысяч пациентов каждый год, предоставляя им главный шанс на жизнь и выздоровление.

Также, согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», в дни медицинского обследования и сдачи крови работодатель обязан освободить донора от работы с сохранением средней заработной платы.

Ранее были названы города-лидеры по числу донаций крови в Казахстане.