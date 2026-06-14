Названы города-лидеры по числу донаций крови в Казахстане

Как отметили в Министерстве здравоохранения Казахстана, более 200 тысяч граждан Казахстана ежегодно становятся донорами крови. Наибольшее количество доноров наблюдается в Астане, Алматы и Шымкенте. Это связано с тем, что в крупных городах чем больше население, тем больше потребность в крови и донорах.

Благодаря их неравнодушной позиции медицинские организации страны ежедневно обеспечиваются жизненно необходимыми компонентами крови для проведения операций, лечения онкологических заболеваний, оказания помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с тяжелыми травмами и новорожденным.

По итогам 2025 года в республике проведено 255 255 донаций крови и ее компонентов, что свидетельствует о высокой социальной ответственности граждан и устойчивом развитии службы крови. Особое место в донорском движении занимают почетные доноры — граждане, которые сдали кровь и ее компоненты более 50 раз. Их вклад в развитие безвозмездного донорства и спасение человеческих жизней трудно переоценить. Почетные доноры, в числе которых обычные неравнодушные и социально-ответственные люди, отмечены ведомственными наградами Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

В целом донорское движение в стране имеет устойчивый системный характер. Ежегодно доноры совершают более 255 тысяч донаций. Это позволяет обеспечивать качественное переливание крови для более чем 80 тысяч пациентов каждый год, предоставляя им главный шанс на жизнь и выздоровление.

Согласно Кодексу о Здоровье народа и системе здравоохранения в дни медицинского обследования и донации крови и ее компонентов работник, являющийся донором, освобождается от работы работодателем с сохранением за ним средней заработной платы Центр крови отмечают, что Всемирный день донора крови является не только праздником доноров, но и важной площадкой для привлечения внимания общества к вопросам добровольного и безвозмездного донорства.

Сколько доноров в Казахстане, и на что следует обратить внимание желающим пополнить их ряды, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.