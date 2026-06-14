Кто может стать донором крови в Казахстане

14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови — дата, посвященная людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, спасая жизни других. Сколько доноров в Казахстане, и на что следует обратить внимание желающим пополнить их ряды, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Главная цель этой даты — не только поблагодарить доноров, но и напомнить обществу о важности безопасной донорской крови и ее компонентов для оказания своевременной медицинской помощи. Благодаря регулярным донациям врачи могут проводить сложные операции, лечить тяжелые заболевания и оказывать экстренную помощь пострадавшим.

Каждый год Всемирный день донора проходит под отдельной темой, привлекая внимание к развитию добровольного и безвозмездного донорства, которое остается основой стабильного обеспечения медицинских организаций запасами крови. В этом году международный девиз общественных кампаний звучит так: «Одна капля человечности. Сдайте кровь. Спасите жизни».

Сколько казахстанцев стали донорами

По данным Научно-производственного центра трансфузиологии (Центр крови), по итогам 2025 года трансфузионную помощь в Казахстане оказывают 498 медицинских организаций.

В 2025 году донорами крови и ее компонентов стали 201 859 человек. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 209 767 человек, а в 2023 году — 207 894 человека.

При этом в самом Научно-производственном центре трансфузиологии в 2025 году кровь и ее компоненты сдали 28 330 доноров. В 2024 году их было 31 088, а в 2023 году — 31 751.

Несмотря на снижение числа доноров, общее количество донаций продолжает расти. Так, в 2025 году по стране было выполнено 255 255 донаций крови и ее компонентов, тогда как в 2024 году — 249 950, а в 2023 году — 248 650.

Фото: Минздрав РК

Кто может стать донором крови

Стать донором крови в Казахстане может практически любой здоровый совершеннолетний человек. Об основных требованиях в интервью программе «Вконтексте» на радио Jibek Joly рассказала старший врач, врач-трансфузиолог отделения комплектования донорских кадров Научно-производственного центра трансфузиологии Меруерт Жадыгер.

— Донором может стать здоровый человек старше 18 лет, который весит не менее не менее 50 килограммов и имеет рост не менее 150 сантиметров. После 60 лет решение о допуске к донации принимается индивидуально по рекомендации врача, поскольку с возрастом в организме происходят изменения, в том числе снижается активность иммунной системы, — пояснила специалист.

По ее словам, ежедневно для обеспечения потребностей медицинских организаций достаточно, чтобы кровь сдавали 150–200 человек.

Полагается ли компенсация донорам

После сдачи крови донору выплачивается компенсация на питание в размере 0,25 МРП, что в настоящее время составляет 1081 тенге.

— Гражданам, которые безвозмездно сдают кровь, предоставляются два дополнительных дня отдыха. После донации мы также бесплатно выдаем результаты обследования на такие инфекции, как гепатиты B и C, ВИЧ и сифилис. Стоимость подобных анализов в комменческих лаболаториях может достигать 15 тысяч тенге, — отметила Меруерт Жадыгер.

Кадр из видео

По словам врача-трансфузиолога, донорская кровь ежедневно спасает жизни пациентов.

— Переливание требуется при сложных операциях, тяжелых травмах и дорожно-транспортных происшествиях, а также женщинам при массивных кровотечениях во время или после родов. Особенно нуждаются в компонентах крови онкологические пациенты, которым часто необходимы тромбоциты, а также люди с тяжелыми формами анемии, — подчеркнула Меруерт Жадыгер.

В каких случаях сдавать кровь нельзя

Воздержитесь от донации, если:

— у вас простуда, ОРВИ или повышенная температура;

— после курса антибиотиков прошло менее 14 дней;

— после удаления зуба прошло менее 10 дней;

— после нанесения татуировки или пирсинга прошло менее 4 месяцев.

Как подготовиться к сдаче крови

За 72 часа: не принимайте аспирин, анальгетики и другие препараты, влияющие на свертываемость крови;

За 48 часов: полностью исключите употребление алкоголя;

За 24 часа: откажитесь от жирной, жареной, острой и копченой пищи. Не рекомендуется употреблять молочные продукты и яйца.

В день сдачи крови:

— Позавтракайте легко: подойдет каша на воде, сладкий чай, сухое печенье;

— За 2 часа до процедуры не курите;

— За 5-10 минут до донации рекомендуется выпить сладкий чай.

Фото: Министерство обороны

Рекомендации после сдачи крови:

— Первые 5–10 минут: спокойно посидите и отдохните. Если почувствуете головокружение или слабость, сразу сообщите медицинскому персоналу;

— В течение 2 часов: не курите;

— В течение 3–4 часов: не снимайте и не мочите повязку на месте прокола;

— В течение 24 часов: избегайте интенсивных физических нагрузок и употребления алкоголя;

— В течение 48 часов: соблюдайте полноценный питьевой режим и регулярно питайтесь;

— В течение 14 дней: не рекомендуется делать прививки.

Повторная сдача крови возможна примерно через 2-3 месяца в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Ранее сообщалось, что в Казахстане не будут повышать выплаты донорам крови до 2028 года.