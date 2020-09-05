Более 440 тонн сельхозпродукции привезла Туркестанская область в столицу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 447 тонн сельскохозяйственной продукции привезла Туркестанская область на ярмарку в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как ранее сообщалось, Алматинская и Туркестанская области открыли осенний сезон сельхозярмарок в Нур-Султане.
Руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбек Бадыраков отметил, что на ярмарке овощи и фрукты можно приобрести по доступным ценам.
«Туркестанская область привезла более 447 тонн продукции: 266 тонн овощей, 30 тонн фруктов, 72 тонны мясной продукции, 42 тонны молочной продукции, 10 тонн рыбы. Все продукты питания продаются по сниженной стоимости. К примеру, если килограмм говядины в столице можно купить за 2100-2500 тенге, то на ярмарке можно приобрести за 1700-2000 тенге. Также цена арбузов и дынь обычно составляет 250 тенге за килограмм, мы продаем за 75-100 тенге», - рассказал журналистам Нурбек Бадыраков.
Он уточнил, что привезли продукцию 73 крестьянских хозяйства региона.
По словам руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области, в регионе уже приступили к реализации задач в агропромышленном комплексе, озвученных в Послании Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий».
«Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании озвучил основные задачи, стоящие перед агропромышленным комплексом. В первую очередь, это полностью обеспечить население социально значимыми продуктами, также повысить качество жизни сельских жителей и увеличить производительность труда в аграрной сфере и экспорт продукции. В этой связи по инициативе акима Туркестанской области ведутся работы в данном направлении, в частности делается упор на повышение производительности труда. Во-первых, мы должны укрупнить мелкие крестьянские хозяйства, обеспечить наилучшими современными технологиями, производить продукцию. С учетом климатических условий Туркестанской области собирать продукцию три раза», - отметил Н. Бадыраков.
В целом, по Туркестанской области в этом году было реализовано 1960 проектов в аграрной сфере и произведено более 140 тыс. тонн сельхозпродукции.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
В рамках Послания Президент поручил Правительству совместно с бизнесом начать разработку качественно нового национального проекта по развитию АПК на пятилетку.
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