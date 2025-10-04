РУ
    22:09, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Более 4,3 тысячи казахстанцев ожидают пересадки органов

    Сегодня в Казахстане более 4300 человек, среди них 121 ребенок, ожидают пересадки органов, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Фото: Canva

    Каждый донор может спасти до семи жизней, и именно поэтому развитие культуры донорства становится важной задачей для общества. В Астане прошел форум «Сила одного решения», приуроченный к Европейскому дню донорства и трансплантации органов. Организатором выступил Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

    Мероприятие объединило представителей государственных органов, международных организаций, медицинского сообщества, общественных и религиозных организаций, СМИ.

    — Развитие трансплантологии — это стратегическое направление государственной политики в сфере здравоохранения. Сегодня именно трансплантация во многих случаях остается единственным эффективным методом лечения тяжелых хронических заболеваний и дает пациентам шанс на полноценную жизнь. Но самое важное — это формирование доверия общества к системе посмертного донорства, — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в своем приветственном слове.

    С момента первой трансплантации сердца в стране в 2012 году казахстанские врачи освоили операции по пересадке печени, почек, сердца, роговицы, а с 2015 года — и легких.

    В ближайших планах — проведение трансплантаций сердца и печени детям, а также пересадка органных комплексов.

    В среднем ежегодно пересадку получают 200-300 пациентов, при этом показатели выживаемости сопоставимы с результатами ведущих мировых клиник: 95-97% у реципиентов почки, 85% — печени, 86% — сердца.

    Для координации работы создан Республиканский центр по координации трансплантации с представительствами во всех регионах.

    для цифровизации процессов в стране внедрена информационная система учета доноров и реципиентов, которая автоматически сопоставляет данные и подбирает органы для пациентов из «листа ожидания».

    Параллельно совершенствуется законодательство: в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» и подзаконные акты внесены необходимые изменения.

    — Однако главным вызовом остается дефицит донорских органов. Уровень посмертного донорства в Казахстане пока низкий, и решить проблему возможно только совместными усилиями. Эксперты подчеркивают: ключевая роль принадлежит обществу. Важно формировать доверие к системе донорства, объяснять ее этические основы и разрушать мифы. В этом процессе особая миссия отводится врачам, представителям духовенства, социологам, психологам и средствам массовой информации, которые могут донести до людей простую истину: одно решение способно спасти несколько жизней, — отмечается в сообщении Минздрава.

    Ранее Kazinform писал, что посмертный донор из СКО спас жизни ребенка и нескольких взрослых.

