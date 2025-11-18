Более 400 сельчан получили просроченные документы по госуслугам в Костанайской области

Проверка показала, что при оказании госуслуги по предоставлению исходных материалов для проектирования и реконструкции объектов гражданам не выдавались технические условия. Причинами стали несоблюдение сроков обработки документов и недостаточная квалификация отдельных сотрудников.

Отсутствие необходимых технических условий препятствовало людям в реализации права на проведение проектных и строительных работ.

По итогам принятых мер всем услугополучателям направлены документы, услуги оказаны полностью.

В департаменте отмечают, что обеспечение законности и прозрачности в сфере госуслуг остается одним из ключевых приоритетов. Работа по профилактике нарушений и усилению внутреннего контроля будет продолжена.

