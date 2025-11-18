РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:00, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 400 сельчан получили просроченные документы по госуслугам в Костанайской области

    Департамент Агентства по делам государственной службы по Костанайской области восстановил права 423 жителей Аулиекольского района после выявленных нарушений в отделе архитектуры, градостроительства и строительства акимата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    проектирование, реконструкция, чертежи, планы
    Фото: freepik

    Проверка показала, что при оказании госуслуги по предоставлению исходных материалов для проектирования и реконструкции объектов гражданам не выдавались технические условия. Причинами стали несоблюдение сроков обработки документов и недостаточная квалификация отдельных сотрудников.

    Отсутствие необходимых технических условий препятствовало людям в реализации права на проведение проектных и строительных работ.

    По итогам принятых мер всем услугополучателям направлены документы, услуги оказаны полностью.

    В департаменте отмечают, что обеспечение законности и прозрачности в сфере госуслуг остается одним из ключевых приоритетов. Работа по профилактике нарушений и усилению внутреннего контроля будет продолжена.

    Ранее за нарушения предписаний ВАП наказали ряд чиновников в Казахстане.

    Архитектура Закон и право Регионы Костанайская область Строительство
    Дарья Аверченко
