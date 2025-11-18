Более 400 сельчан получили просроченные документы по госуслугам в Костанайской области
Департамент Агентства по делам государственной службы по Костанайской области восстановил права 423 жителей Аулиекольского района после выявленных нарушений в отделе архитектуры, градостроительства и строительства акимата, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проверка показала, что при оказании госуслуги по предоставлению исходных материалов для проектирования и реконструкции объектов гражданам не выдавались технические условия. Причинами стали несоблюдение сроков обработки документов и недостаточная квалификация отдельных сотрудников.
Отсутствие необходимых технических условий препятствовало людям в реализации права на проведение проектных и строительных работ.
По итогам принятых мер всем услугополучателям направлены документы, услуги оказаны полностью.
В департаменте отмечают, что обеспечение законности и прозрачности в сфере госуслуг остается одним из ключевых приоритетов. Работа по профилактике нарушений и усилению внутреннего контроля будет продолжена.
Ранее за нарушения предписаний ВАП наказали ряд чиновников в Казахстане.