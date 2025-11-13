За нарушения предписаний ВАП в Казахстане наказали ряд чиновников
18 должностных лиц и четыре госоргана привлекли к административной ответственности за неисполнение предписаний Высшей аудиторской палаты РК, передает агентство Kazinform.
Предписание ВАП является официальным государственным документом, который выдается по итогам проведенного госаудита, если были выявлены конкретные нарушения или недостатки. В нем четко указывается, что именно нужно исправить, кто за это отвечает и в какие сроки должны быть приняты меры.
— Это важный механизм государственного реагирования, который призван не просто наказывать за допущенные недоработки, а восстанавливать порядок и предотвращать повторные нарушения в значимых сферах республиканского уровня. Специалисты ВАП осуществляют постоянный контроль за всеми пунктами всех выданных предписаний, — уточняют в ведомстве.
Так, по данным на 1 октября за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ВАП к административной ответственности были привлечены: заместитель акима области Улытау, заместитель акима города Туркестан, заместитель акима Жанааркинского района области Улытау и и. о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля.
Административное наказание получили также ответственные лица АО «СПК «Семей», главы управлений ряда областей, заведующие отделами ряда городов, директора департаментов отдельных министерств и другие.
Кроме того, к ответственности привлекли четыре юрлица: Комитет государственных доходов МФ РК, Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК, Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК, аппарат акима Кызылординской области.
В отчетном периоде также инициировано предъявление исков в суд в связи с неисполнением четырех пунктов предписаний ВАП в отношении акиматов городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района области Улытау.
Ранее мы писали, что ВАП проверит Казахтелеком, Казпочту и КУИС.