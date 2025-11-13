РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:37, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    За нарушения предписаний ВАП в Казахстане наказали ряд чиновников

    18 должностных лиц и четыре госоргана привлекли к административной ответственности за неисполнение предписаний Высшей аудиторской палаты РК, передает агентство Kazinform.

    За нарушения предписаний ВАП в Казахстане наказали ряд чиновников
    Фото: Pexels

    Предписание ВАП является официальным государственным документом, который выдается по итогам проведенного госаудита, если были выявлены конкретные нарушения или недостатки. В нем четко указывается, что именно нужно исправить, кто за это отвечает и в какие сроки должны быть приняты меры.

    — Это важный механизм государственного реагирования, который призван не просто наказывать за допущенные недоработки, а восстанавливать порядок и предотвращать повторные нарушения в значимых сферах республиканского уровня. Специалисты ВАП осуществляют постоянный контроль за всеми пунктами всех выданных предписаний, — уточняют в ведомстве.

    Так, по данным на 1 октября за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ВАП к административной ответственности были привлечены: заместитель акима области Улытау, заместитель акима города Туркестан, заместитель акима Жанааркинского района области Улытау и и. о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

    Административное наказание получили также ответственные лица АО «СПК «Семей», главы управлений ряда областей, заведующие отделами ряда городов, директора департаментов отдельных министерств и другие.

    Кроме того, к ответственности привлекли четыре юрлица: Комитет государственных доходов МФ РК, Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК, Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК, аппарат акима Кызылординской области.

    В отчетном периоде также инициировано предъявление исков в суд в связи с неисполнением четырех пунктов предписаний ВАП в отношении акиматов городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района области Улытау.

    Ранее мы писали, что ВАП проверит Казахтелеком, Казпочту и КУИС.

     

    Чиновники Высшая аудиторская палата РК Нарушения
