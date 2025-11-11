ВАП проверит Казахтелеком, Казпочту и КУИС

— На 2026 год ВАП запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок, которые затронут такие сферы, как поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции, привлечение инвестиций, развитие автомобильных дорог, деятельность АО «Казахтелеком», АО «Казпочта» и КУИС МВД, государственная информационная политика и ряд других, сообщил Алихан Смаилов в отчете Президенту об итогах деятельности ведомства за 9 месяцев текущего года и планах на 2026 год.

Как сообщил Алихан Смаилов, государственные аудиторы провели 18 крупных проверок с охватом 32 трлн тенге, что на 22,8 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Председатель ВАП также отметил, что в пользу государства возмещено и восстановлено 112 млрд тенге. Для устранения выявленных нарушений и недостатков Правительству и объектам аудита направлено 96 рекомендаций и порядка 800 пунктов предписаний, обязательных к исполнению. 42 материала по итогам аудитов переданы в правоохранительные органы.

В рамках цифровизации деятельности Высшей аудиторской палаты внедрена информационная система с автоматизацией всех этапов аудиторской работы.