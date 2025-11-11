РУ
    20:08, 10 Ноябрь 2025

    ВАП проверит Казахтелеком, Казпочту и КУИС

    На 2026 год ВАП запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок, об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    План развития «Байтерека» скорректирован по рекомендации ВАП
    Фото: Высшая аудиторская палата РК

    — На 2026 год ВАП запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок, которые затронут такие сферы, как поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции, привлечение инвестиций, развитие автомобильных дорог, деятельность АО «Казахтелеком», АО «Казпочта» и КУИС МВД, государственная информационная политика и ряд других, сообщил Алихан Смаилов в отчете Президенту об итогах деятельности ведомства за 9 месяцев текущего года и планах на 2026 год.

    Как сообщил Алихан Смаилов, государственные аудиторы провели 18 крупных проверок с охватом 32 трлн тенге, что на 22,8 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Председатель ВАП также отметил, что в пользу государства возмещено и восстановлено 112 млрд тенге. Для устранения выявленных нарушений и недостатков Правительству и объектам аудита направлено 96 рекомендаций и порядка 800 пунктов предписаний, обязательных к исполнению. 42 материала по итогам аудитов переданы в правоохранительные органы.

    В рамках цифровизации деятельности Высшей аудиторской палаты внедрена информационная система с автоматизацией всех этапов аудиторской работы.

    Теги:
    Акорда Закон и право Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
