    09:44, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В порту Гамбурга изъяли более 400 кг наркотиков

    Двоих подозреваемых в контрабанде более 400 килограммов кокаина задержали в контейнерном терминале гамбургского порта, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Более 400 кг наркотиков изъяли в порту в Германии
    Фото: ndr.de

    Полиция и таможенники изъяли в порту Гамбурга более 400 килограммов кокаина. Информацию об этом вечером в субботу, 13 сентября, подтвердила пресс-секретарь гамбургского таможенного следственного управления.

    В контейнерном терминале O’Swaldkai задержаны двое подозреваемых. По данным телекомпании NDR и газеты Hamburger Morgenpost, работники порта заметили двух мужчин, которые сошли с одного из судов со спортивными сумками и загрузили их в фургон. Поскольку речь шла не о работниках порта, докеры позвонили в службу безопасности, которая остановила автомобиль, уточнило агентство dpa. Речь шла, предположительно, о более чем 20 спортивных сумках.

    Двое задержанных в порту Гамбурга

    Одного из пассажиров автомобиля удалось задержать сразу. Второй подозреваемый был задержан после объявления тревоги и оцепления территории порта. В поисках был задействован полицейский вертолет.

    Гамбург — крупнейший морской порт Германии и третий по величине в Европе после Роттердама и Антверпена. Ежедневно через Гамбург проходит более 23 000 морских контейнеров. Город считается одним из центров, куда ввозится кокаин, поступающий на европейский континент.

    Ранее в порту Гамбурга произошел сильный пожар.

    Теги:
    Наркотики В мире Борьба с наркотиками Европа Германия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
