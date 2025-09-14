В порту Гамбурга изъяли более 400 кг наркотиков

Полиция и таможенники изъяли в порту Гамбурга более 400 килограммов кокаина. Информацию об этом вечером в субботу, 13 сентября, подтвердила пресс-секретарь гамбургского таможенного следственного управления.

В контейнерном терминале O’Swaldkai задержаны двое подозреваемых. По данным телекомпании NDR и газеты Hamburger Morgenpost, работники порта заметили двух мужчин, которые сошли с одного из судов со спортивными сумками и загрузили их в фургон. Поскольку речь шла не о работниках порта, докеры позвонили в службу безопасности, которая остановила автомобиль, уточнило агентство dpa. Речь шла, предположительно, о более чем 20 спортивных сумках.

Двое задержанных в порту Гамбурга

Одного из пассажиров автомобиля удалось задержать сразу. Второй подозреваемый был задержан после объявления тревоги и оцепления территории порта. В поисках был задействован полицейский вертолет.

Гамбург — крупнейший морской порт Германии и третий по величине в Европе после Роттердама и Антверпена. Ежедневно через Гамбург проходит более 23 000 морских контейнеров. Город считается одним из центров, куда ввозится кокаин, поступающий на европейский континент.

Ранее в порту Гамбурга произошел сильный пожар.