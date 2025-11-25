РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:48, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более четырех тысяч милиционеров обеспечат порядок во время саммита ОДКБ в Бишкеке

    В столице Кыргызстана 25–27 ноября во время государственного визита президента России Владимира Путина и проведения Саммита Организации Договора о коллективной безопасности милиция переведена на усиленный режим несения службы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Более 4 тысяч милиционеров обеспечат порядок во время саммита ОДКБ в Бишкеке
    Фото: МВД КР

    По данным МВД КР, в период проведения мероприятий государственного уровня к охране общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения, а также оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации привлечены более 4 тысяч сотрудников Бишкекского и Чуйского гарнизонов.

    Как отметили в мэрии Бишкека, с 25 по 27 ноября на центральных улицах столицы и по маршрутам движения официальных делегаций будут действовать временные ограничения для транспортных средств. В указанные дни два крупных рынка — ТРК «Ош базары» и рынок «Сары-Озон» закроются на санитарную обработку. Для снижения транспортной нагрузки столичные школы и вузы временно переведены на онлайн-обучение.

    Ранее сообщалось, что 27 ноября в Кыргызстане пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26–27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    ОДКБ Кыргызстан Мировые новости
