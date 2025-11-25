Более четырех тысяч милиционеров обеспечат порядок во время саммита ОДКБ в Бишкеке

По данным МВД КР, в период проведения мероприятий государственного уровня к охране общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения, а также оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации привлечены более 4 тысяч сотрудников Бишкекского и Чуйского гарнизонов.

Как отметили в мэрии Бишкека, с 25 по 27 ноября на центральных улицах столицы и по маршрутам движения официальных делегаций будут действовать временные ограничения для транспортных средств. В указанные дни два крупных рынка — ТРК «Ош базары» и рынок «Сары-Озон» закроются на санитарную обработку. Для снижения транспортной нагрузки столичные школы и вузы временно переведены на онлайн-обучение.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в Кыргызстане пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26–27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.