РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:26, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане

    27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    По данным пресс-службы Организации, на сессии СКБ ОДКБ планируется принять Декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру Генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период с 2026 по 2029 годы.

    Кроме того, Российская Федерация представит приоритеты своего председательства в Организации в 2026 году.

    Как отметили МВД КР, в связи с проведением заседаний уставных органов ОДКБ на некоторых участках дорог Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта. Для снижения транспортной нагрузки столичные школы и вузы временно будут переведены на онлайн-обучение.

    Ранее сообщалось, что согласно установленному порядку ротации руководящего состава в органах управления, Кыргызстан представит на утверждение президентам кандидатуру на пост Генерального секретаря ОДКБ.

    Теги:
    ОДКБ Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают