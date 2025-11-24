Саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане

По данным пресс-службы Организации, на сессии СКБ ОДКБ планируется принять Декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру Генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период с 2026 по 2029 годы.

Кроме того, Российская Федерация представит приоритеты своего председательства в Организации в 2026 году.

Как отметили МВД КР, в связи с проведением заседаний уставных органов ОДКБ на некоторых участках дорог Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта. Для снижения транспортной нагрузки столичные школы и вузы временно будут переведены на онлайн-обучение.

Ранее сообщалось, что согласно установленному порядку ротации руководящего состава в органах управления, Кыргызстан представит на утверждение президентам кандидатуру на пост Генерального секретаря ОДКБ.