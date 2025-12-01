Более 34 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение в ВКО

В регионе ежедневно фиксируют новые случаи, а школы переходят на дистанционный формат согласно санитарным требованиям.

По данным областного управления образования, только за последние дни количество классов, переведенных на онлайн-обучение, увеличилось в несколько раз. Если 18 ноября на дистанционке находились 3 015 учащихся, то уже к 28 ноября их число превысило 39 тысяч.

— В целом временно изменен формат обучения в 2013 классах 162 школ, где заболели более 14 тысяч детей. Порог в 30 процентов отсутствующих детей в классе — это установленное санитарными правилами основание для перехода на дистанционный формат. Каждое решение принимается строго по медицинским справкам и в соответствии с постановлением Главного санитарного врача, — сообщили в пресс-службе областного управления образования.

Наибольшее число школ, перешедших на дистанционку, — в Усть-Каменогорске (46), районе Алтай (21), Шемонаихинском (16), Глубоковском (16) и Уланском районах (10). При этом образовательный процесс в онлайн-формате полностью обеспечен, преподаватели продолжают обучение по расписанию.

Параллельно в регионе усиливаются меры по снижению контактов в школах. В 109 образовательных организациях временно отменена кабинетная система.

— Это касается 1886 классов, где учатся свыше 32 тысяч школьников. В этих классах заболевшими зарегистрированы 6 679 детей. Отмена кабинетной системы — вынужденная мера. Ученики остаются в одном классе, чтобы минимизировать передвижение по школе и контакты. Это помогает снизить риски распространения инфекции, — пояснили в управлении образования.

Дошкольные организации области продолжают работать в штатном режиме. В 381 детском саду воспитываются более 27 тысяч детей, из которых заболевшими числятся 7 879 малышей. Несмотря на рост заболеваемости, приостановок работы садов нет.

Специалисты напоминают — меры временные и будут корректироваться по ситуации. Власти региона призывают родителей внимательно следить за состоянием детей и не отправлять их в образовательные учреждения при первых симптомах заболевания.

Ранее сообщалось, что в роддомах Усть-Каменогорска усилили карантинные меры из-за роста заболеваемости ОРВИ.