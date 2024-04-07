Более 3 700 домов подтоплено в Казахстане – МЧС

В 10 регионах Казахстана акиматами объявлены 30 ЧС местного масштаба. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Это Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Абайская, Улытауская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. С момента паводков по стране спасены и эвакуированы более 72 тыс. человек, из них более 17 тыс. - несовершеннолетние дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 детей, - сказала Динара Нургалиева.

Она также отметила, что спасение людей осуществляется и с помощью воздушных бортов. Таким образом были эвакуированы с момента паводков 2 607 человек, из них 760 детей.

- Подтопленными у нас остаются шесть областей - Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская. Подтоплены 3 702 дома, - сообщила она.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в Атырауской области. В регионе находится Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

6 апреля Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.