Более 24 тысяч датчиков газа установили спасатели в домах жителей Казахстана

В стране продолжается Республиканский профилактический месячник пожарной безопасности по предупреждению пожаров, снижению числа пострадавших и повышению уровня противопожарной культуры населения.

К реализации мероприятий привлечены подразделения МЧС, местные исполнительные органы, волонтеры, представители СМИ и общественных объединений.

Основное внимание уделяется жилому сектору — разъяснению правил безопасной эксплуатации печного, электрического и газового оборудования.

Во время профилактических обходов сотрудники МЧС напоминают жителям основные меры пожарной безопасности в быту, проверяют состояние отопительных печей, дымоходов, электропроводки и электрооборудования, а также наличие и исправность пожарных извещателей. Все выявленные нарушения доводятся до сведения граждан. Консультационную помощь уже получили более 800 тысяч человек.

На учет подразделений МЧС поставлено свыше 108 тысяч домов социально уязвимых категорий граждан и более 225 тысяч многодетных семей.

В таких домах выполняется ремонт систем отопления и электроснабжения, очищаются дымоходы, устраняются выявленные недостатки. В результате этих мероприятий приведено в пожаробезопасное состояние свыше 23 тысяч домов.

Совместно с акиматами и волонтерами установили 24,7 тысячи датчиков, реагирующих на опасную концентрацию газа и продуктов горения.

Наиболее частые нарушения, выявляемые в ходе обходов, связаны с неправильной установкой и эксплуатацией печей, электросетей и приборов. Среди них — трещины в печах и дымоходах, отсутствие предтопочного листа, несоблюдение противопожарных отступов от сгораемых конструкций, перегрузка электросетей, повреждения изоляции проводов и другие. При этом устранение подобных нарушений, как правило, не требует значительных затрат.

